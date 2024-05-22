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報稅倒數十天！近三成民眾仍未申報 國稅局籲加緊腳步

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
財政部台北國稅局表示，截至5月21日止，已完成2023年綜所稅申報件數約468萬件，占去年總申報件數663萬件的71%，距離申報截止日5月31日僅剩十天，提醒尚未申報的民眾盡速辦理結算申報。聯合報資料照。記者簡慧珍／攝影
財政部台北國稅局表示，截至5月21日止，已完成2023年綜所稅申報件數約468萬件，占去年總申報件數663萬件的71%，距離申報截止日5月31日僅剩十天，提醒尚未申報的民眾盡速辦理結算申報。聯合報資料照。記者簡慧珍／攝影

財政部台北國稅局表示，截至5月21日止，已完成2023年綜所稅申報件數約468萬件，占去年總申報件數663萬件的71%，距離申報截止日5月31日僅剩十天，提醒尚未申報的民眾盡速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，可享優先退稅。

台北國稅局說明，手機報稅無須安裝APP，民眾只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一完成身分驗證後，即可報稅。

國稅局也提醒，納稅義務人若使用繳稅取款委託書繳納2023年綜所稅結算申報自繳稅款，將於6月12日零時起陸續提兌，請民眾務必於6月11日前檢視結算申報填報扣款帳戶，預留足額存款以利提兌。至於是否加計利息，則是以結算申報截止日5月31日為準，而不是以提兌日6月12日為準。

國稅局舉例，甲君以本人帳戶辦理委託取款轉帳繳納稅額5千元，如該存款帳戶在結算申報截止日的餘額僅2千元，國稅局將就不足的3千元通知甲君限期繳納，並自6月1日起依固定利率1.6％按日加計利息。

國稅局 報稅 智慧型手機 結算申報 財政部

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