房屋無償出借營業 沒收租金仍要申報納稅

財政部台北國稅局表示，個人將房屋無償供營業人設籍使用，即便實際上沒有收取租金，仍需申報租賃收入，計算所得額並繳納所得稅。

台北國稅局說明，依《所得稅法》規定，所謂他人是指本人、配偶及直系親屬以外之個人或法人，個人只要將所有的房屋提供他人設籍營業或執行業務使用，不論實際有無收取租金，稽徵機關都可依規定核算租賃收入。

國稅局舉例，納稅義務人甲君於2021年與A麵館簽訂無償使用契約，將所有房屋供A麵館設立營業稅籍並作營業使用，甲君雖未收取租金，但因涉及營業行為，國稅局參照當地一般租金情況，設算租賃收入及所得額，歸課甲君綜合所得總額，並予以補徵稅額。甲君不服，申請復查主張自己並未收取租金，不應核課租賃所得，國稅局駁回復查。

國稅局呼籲，個人財產如有供本人、配偶及直系親屬以外之個人或法人作為營業使用，不論有無收取租金，稽徵機關就可依法核算租賃收入及所得額，個人將房屋借與他人使用時，應注意是否有營業設籍及申報義務，以免遭稽徵機關查獲並補稅。