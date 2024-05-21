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表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

銷售免稅貨物 應開發票

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

財政部台北國稅局表示，銷售免徵營業稅的貨物或勞務時，若未符合免用或免開統一發票規定，這筆銷售額仍應開立免稅統一發票。

營業人銷售貨物或勞務時，應依統一發票使用辦法規定，開立統一發票給買受人，除符合規定可免用或免開統一發票外，即便銷售貨物或勞務經核准免徵營業稅，這筆銷售額仍應依法開立免稅統一發票。

台北國稅局舉例，甲公司受託拍賣名畫，拍定價格6,500萬元，雖經文化部依「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」認可，免徵營業稅，但不屬於免用或免開發票範圍，甲公司銷售時未開立免稅發票給買受人，國稅局按規定處5%以下罰鍰，也就是325萬元，但因處罰金額最高不得超過100萬元，因而罰鍰100萬元。

國稅局呼籲，營業人銷售免徵營業稅貨物或勞務時，除符合免用或免開統一發票規定外，仍應開立免稅統一發票給買受人，以維護自身權益。

免稅 營業稅 統一發票

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