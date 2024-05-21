暫停營業當期 仍須報稅

財政部台北國稅局表示，營業人暫停營業，不論有無銷售額，停業當期仍應於次期開始的15日內，向所在地國稅局辦理營業稅申報。

台北國稅局說明，依《營業稅法》相關規定，營業人因故決定暫停營業，應於停業前，向所在地國稅局申報核備，每次停業期間最長不得超過一年。

而營業人停業當期，不論有無銷售額，應於次期開始15日內，填妥營業稅申報書，並檢附退抵稅款及其他有關文件，向所在地國稅局申報銷售額、應納或溢付營業稅額，若有應納稅額，則應先繳納後，將繳納收據一併申報。

國稅局舉例，甲公司為按期申報營業稅的營業人，規劃今年4月25日起暫停營業，公司應在4月25日前向國稅局申報停業，當期營業稅（3月至4月）應在今年5月15日前向國稅局申報。另外，公司自停業開始次期起，不須再逐期申報營業稅。

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