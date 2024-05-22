房屋稅免繳 要符合兩條件

老房子是否要課房屋稅？財稅局表示，常有民眾誤解屋齡較高的老屋就不用繳房屋稅，但實際上，屋齡並非免稅與否關鍵，房屋若符合「房屋現值達免徵標準」及「住家使用」兩條件，就能免繳房屋稅。

房屋稅已於5月開徵，距離繳納期限只剩不到半個月。嘉義市財稅局表示，房屋稅開徵期間常有民眾詢問，房子都住30年了，為何還要繳房屋稅？到底要住幾年才可免稅？但財稅局強調，現行法規並未針對一定的屋齡給予免徵房屋稅優惠，因此，屋齡並非房屋稅免稅要件。

財稅局解釋，老屋應符合「房屋現值達免徵標準」及「住家使用」兩項條件，納稅義務人才能免繳房屋稅。

所謂「房屋現值」指的並非房屋市價，而是經由稅捐稽徵機關以房屋標準單價、地段率、折舊率及經歷年數為計算基礎，核定來計算稅額用的房屋價格。

而房屋現值每年會折舊，當房屋現值折舊到免徵標準以下，只要實際是作「住家使用」，不分自住或非自住，都可不用再繳房屋稅。

至於免稅標準，房屋稅條例規定為10萬元，不過地方政府可在重新評定房屋標準價格時，按增減程度來調整，調整金額以千元為單位，未達千元者按千元計算。

以各縣市來看，台北市今年5月房屋稅的免徵標準為10.9萬元，新北市則為11.1萬，只要房屋符合標準，並作為住家使用，就可免納房屋稅；至於房屋現價高於免徵標準的房屋，無論屋齡多高，都需要課徵房屋稅。

不過要留意的是，房屋稅差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0）已於今年元月修正公布，並自今年7月1日起上路，明年5月繳納房屋稅時適用，其中針對免稅房屋部分，適用對象改為自然人全國僅限三戶，法人則不適用這項免稅規定。

財政部提醒，在囤房稅2.0上路後，房屋使用情形若有變更，應在每期房屋稅開徵40日前，也就是每年3月22日前向當地主管稽徵機關申報。

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