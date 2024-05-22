快訊

表決大戰15小時 藐視國會罰則二讀通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房屋稅免繳 要符合兩條件

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
房屋稅已於5月開徵，距離繳納期限只剩不到半個月。 圖／聯合報系資料照片
房屋稅已於5月開徵，距離繳納期限只剩不到半個月。 圖／聯合報系資料照片

老房子是否要課房屋稅？財稅局表示，常有民眾誤解屋齡較高的老屋就不用繳房屋稅，但實際上，屋齡並非免稅與否關鍵，房屋若符合「房屋現值達免徵標準」及「住家使用」兩條件，就能免繳房屋稅。

房屋稅已於5月開徵，距離繳納期限只剩不到半個月。嘉義市財稅局表示，房屋稅開徵期間常有民眾詢問，房子都住30年了，為何還要繳房屋稅？到底要住幾年才可免稅？但財稅局強調，現行法規並未針對一定的屋齡給予免徵房屋稅優惠，因此，屋齡並非房屋稅免稅要件。

財稅局解釋，老屋應符合「房屋現值達免徵標準」及「住家使用」兩項條件，納稅義務人才能免繳房屋稅。

所謂「房屋現值」指的並非房屋市價，而是經由稅捐稽徵機關以房屋標準單價、地段率、折舊率及經歷年數為計算基礎，核定來計算稅額用的房屋價格。

而房屋現值每年會折舊，當房屋現值折舊到免徵標準以下，只要實際是作「住家使用」，不分自住或非自住，都可不用再繳房屋稅。

至於免稅標準，房屋稅條例規定為10萬元，不過地方政府可在重新評定房屋標準價格時，按增減程度來調整，調整金額以千元為單位，未達千元者按千元計算。

以各縣市來看，台北市今年5月房屋稅的免徵標準為10.9萬元，新北市則為11.1萬，只要房屋符合標準，並作為住家使用，就可免納房屋稅；至於房屋現價高於免徵標準的房屋，無論屋齡多高，都需要課徵房屋稅。

不過要留意的是，房屋稅差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0）已於今年元月修正公布，並自今年7月1日起上路，明年5月繳納房屋稅時適用，其中針對免稅房屋部分，適用對象改為自然人全國僅限三戶，法人則不適用這項免稅規定。

財政部提醒，在囤房稅2.0上路後，房屋使用情形若有變更，應在每期房屋稅開徵40日前，也就是每年3月22日前向當地主管稽徵機關申報。

免稅 囤房稅 房屋稅

延伸閱讀

苗縣查定房屋稅額…竹南居首 銅鑼「增長金額暴增」超越頭份

騎樓放娃娃機竟被課房屋稅！本該免稅 一旦出現「2現象」國稅局就會找上你

許淑華稱房價翻3倍 徐巧芯：4000萬元賣她明天交屋

地震重創宜蘭旅宿業比疫情還慘 縣府同意房屋稅分期繳

相關新聞

房屋稅免繳 要符合兩條件

老房子是否要課房屋稅？財稅局表示，常有民眾誤解屋齡較高的老屋就不用繳房屋稅，但實際上，屋齡並非免稅與否關鍵，房屋若符合「...

ETF證交稅 股、債型有別

近來台股ETF交易熱絡，財政部台北國稅局表示，出售股票型ETF應依每次交易成交價格按千分之1稅率課徵證交稅；而若是債券型...

暫停營業當期 仍須報稅

財政部台北國稅局表示，營業人暫停營業，不論有無銷售額，停業當期仍應於次期開始的15日內，向所在地國稅局辦理營業稅申報。

銷售免稅貨物 應開發票

財政部台北國稅局表示，銷售免徵營業稅的貨物或勞務時，若未符合免用或免開統一發票規定，這筆銷售額仍應開立免稅統一發票。

為方便報稅？ 房東要求租客拍健保卡照傳LINE 網曝暗黑手法

5月是報稅季，不少民眾趕在這幾日進行最後的稅款繳納，但有一名網友卻發現房東以要報稅為由，叫她拍下健保卡的照片傳LINE過去，…

暗嗆柯文哲！486先生繳稅「刷掉一棟房」 網見8位數字直呼開眼界

5月報稅季僅剩幾天，團購電商名人「486先生」陳延昶近日在臉書po出刷卡繳稅2000多萬通知的擷圖，並表示這是自己繳的去年度所得稅，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。