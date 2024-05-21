報稅月過半倒數 汐止綜所稅申報僅有五成

綜合所得稅申報，轉眼間已經過了三個禮拜，不過，根據國稅局汐止稽徵所統計，截至5/20日的申報率只有大約五成，也提醒民眾儘早報稅，以免等到月底人擠人，還有，今年不少人都沒有收到稅額試算表，國稅局也呼籲，可以多多利用手機報稅，一樣簡單方便。

國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，汐止地區大概有5成以上的民眾都已經完成申報了，提醒把握最後三分之一的時間，盡快盡快完成申報，盡早安心，另外，五月申報以來，很多民眾都打電話來問，到目前為止都沒有收到國稅局寄發的稅額試算通知書，也要特別提醒大家，今年的稅額試算出單條件大變革，如果還沒有收到國稅局寄發的稅額試算通知書不用擔心，利用手機報稅一樣能夠替你計算出，最正確最有利的金額，一樣值得您信任。

主任連素華強調，手機報稅是近年來財政部結合行動電話認證，推出的報稅服務，每年針對手機報稅的功能都精進再優化，目前使用手機報稅，除了扶養親屬所得額及扣除了資料都可以有編修的功能以外，包括繳稅以及申請年分繳、還有附件上傳的功能，非常的方便，相信一試就上手，尤其大家工作很忙，五月申報期，又剛好遇到梅雨季節，陰雨綿綿，手機報稅絕對最佳的選擇，另外要提醒，如果是屬於退稅案件，也多多利用帳戶直撥退稅，省時便利又安全。

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