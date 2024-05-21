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為方便報稅？ 房東要求租客拍健保卡照傳LINE 網曝暗黑手法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名房客被房東要求拍下健保卡的照片回傳，理由是為了方便報稅。圖／聯合報系資料照，記者林澔一攝影
一名房客被房東要求拍下健保卡的照片回傳，理由是為了方便報稅。圖／聯合報系資料照，記者林澔一攝影

5月是報稅季，不少民眾趕在這幾日進行最後的稅款繳納，但有一名網友卻發現房東以要報稅為由，叫她拍下健保卡的照片傳LINE過去，並表示是為了查詢房客是否有申請租金補貼

原po在Dcard上發文指出，房東傳LINE來要租客拍下健保卡的照片回傳，表示要查詢有無租屋補貼以方便報稅，「以免被罰重稅」。原po表示，自己租快一年了，也沒申請租屋補助，對於房東此行為感到極度不解。

原po也說，不喜歡隨便把證件傳給別人看，所以想詢問一下大家意見。有網友留言po出政府租金補貼專案的網站頁面，顯示驗證身分需要身分證字號及健保卡號，「他八成想使用租客身分到租屋補助網站調你們申請的資料」。

其他人看完也驚喊「天呀」、「卡片號碼不要給房東，他已經有妳身分證號，他能看到妳所以申請資料」、「疑似騙取個資」、「直接問房客有沒有申請不就好了，為什麼還要查」、「萬一房客有申請結果跟他說沒有，他就不知道漲哪一間的房租」。

然而也有人回應說，「這資料不會全部顯示，我有房客申請完成也拿到錢，但我的資料裡沒有她的名字」、「一般租賃、公益出租、社宅三類在報稅的所得代碼是不一樣的，房東可能是怕房東查詢入口的資料有誤，所以想從租客入口也查詢看看吧」。

原po也在底下寫道，「後來我跟房東說我不願意提供，他說沒關係，他只是怕有人申請沒告訴他」，其他人則回說「本來就不用告訴啊，該繳稅就乖乖去繳啊房東」。

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