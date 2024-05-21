暗嗆柯文哲！486先生繳稅「刷掉一棟房」 網見8位數字直呼開眼界
5月報稅季僅剩幾天，團購電商名人「486先生」陳延昶近日在臉書po出刷卡繳稅2000多萬通知的擷圖，並表示這是自己繳的去年度所得稅，還不忘大酸民眾黨主席柯文哲愛帶風向亂抱怨。
柯文哲去年總統大選期間抱怨政府用特別預算「做假帳」，並質疑政府每年稅收超徵「不曉得是笨還是壞？」顯示財政部、主計處預算書根本估不準。486先生說，「有些傻子在那喊國家稅收超徵，X！你是繳多少稅？喊得彷彿你繳上千萬的樣子」。
不少網友看了直呼羨慕，「大哥就是霸氣」、「大哥的信用額度好高」、「消費驚人」、「國家奉獻值得信賴」、「郭台銘的信用卡嗎？」、「天文數字」、「用錢來打人臉很不可取，但是小弟喜歡」、「這張卡的額度和這個金額太令人欽佩了」、「第一次看到刷千萬信用卡，開眼界」、「可以買一間房子了」、「刷了一間房帶車位」。
其他人則認為，「愛台灣最實際的行動就是大哥，交超高額的稅，感謝你為台灣的付出，這才是真愛台灣」、「超徵跟課多是不同概念」、「館長有這個數字嗎？沒有的話，叫他閉嘴！」、「超徵不是非法多收稅，是經濟好，交的稅比預期多，是好事」、「賺得多就繳得多」。
也有人發現486先生繳稅刷的信用卡是玉山銀行的世界卡，並留言寫道，「訂飯店、出國停車、去貴賓室還滿好用的」、「這張卡會提撥消費0.3%給偏鄉小學改善圖書館」、「玉山謝謝大哥、偏鄉圖書館也謝謝有正義感的您」。
根據玉山銀行官網指出，今年民眾報稅期間，若刷玉山銀行世界卡，綜所稅最高享0.5%回饋及6期分期0利率，如果是理財會員還另享外幣加碼回饋。
編輯推薦
▪ 全台新屋均價站穩5字頭！ 專家：還看不到極限
▪ 賴就職避談住宅政策 專家推原因示警：房價不宜再衝高
▪ 房貸族「最怕這件事」 不僅薪水不夠用還可能吃老本
▪ 台南市區高CP值物件 房仲達人曝南區有2字頭
▪ 桃園絕版1字頭重劃區曝 環境清幽退休族最愛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言