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暗嗆柯文哲！486先生繳稅「刷掉一棟房」 網見8位數字直呼開眼界

聯合新聞網／ 綜合報導
486先生在臉書po出繳稅金額引發不少網友議論。圖為民眾現場報稅情況，聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影
486先生在臉書po出繳稅金額引發不少網友議論。圖為民眾現場報稅情況，聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影

5月報稅季僅剩幾天，團購電商名人「486先生」陳延昶近日在臉書po出刷卡繳稅2000多萬通知的擷圖，並表示這是自己繳的去年度所得稅，還不忘大酸民眾黨主席柯文哲愛帶風向亂抱怨。

柯文哲去年總統大選期間抱怨政府用特別預算「做假帳」，並質疑政府每年稅收超徵「不曉得是笨還是壞？」顯示財政部、主計處預算書根本估不準。486先生說，「有些傻子在那喊國家稅收超徵，X！你是繳多少稅？喊得彷彿你繳上千萬的樣子」。

不少網友看了直呼羨慕，「大哥就是霸氣」、「大哥的信用額度好高」、「消費驚人」、「國家奉獻值得信賴」、「郭台銘的信用卡嗎？」、「天文數字」、「用錢來打人臉很不可取，但是小弟喜歡」、「這張卡的額度和這個金額太令人欽佩了」、「第一次看到刷千萬信用卡，開眼界」、「可以買一間房子了」、「刷了一間房帶車位」。

其他人則認為，「愛台灣最實際的行動就是大哥，交超高額的稅，感謝你為台灣的付出，這才是真愛台灣」、「超徵跟課多是不同概念」、「館長有這個數字嗎？沒有的話，叫他閉嘴！」、「超徵不是非法多收稅，是經濟好，交的稅比預期多，是好事」、「賺得多就繳得多」。

也有人發現486先生繳稅刷的信用卡是玉山銀行的世界卡，並留言寫道，「訂飯店、出國停車、去貴賓室還滿好用的」、「這張卡會提撥消費0.3%給偏鄉小學改善圖書館」、「玉山謝謝大哥、偏鄉圖書館也謝謝有正義感的您」。

根據玉山銀行官網指出，今年民眾報稅期間，若刷玉山銀行世界卡，綜所稅最高享0.5%回饋及6期分期0利率，如果是理財會員還另享外幣加碼回饋。

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486先生 報稅

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