外幣虧損兌現才可認列 帳面差額不得列報損失

財政部台北國稅局表示，企業帳載外幣兌換虧損，於辦理營所稅結算申報時，應以已兌現才能列報，若僅因匯率調整而產生之帳面差額，不屬於實際發生損失，不得列為當年度兌換虧損。

台北國稅局說明，依《營利事業所得稅查核準則》規定，兌換虧損應以實現者列為損失。若只是因匯率變動而產生之帳面差額，不得列計損失。因此，於資產負債表日，企業帳列的外幣應收或應付帳款，依年底匯率進行外幣評價調整所產生的兌換虧損，是屬未實現損失，在辦理營所稅結算申報時，不得列為兌換虧損。

國稅局舉例，甲公司進行2021年營所稅結算申報，列報兌換虧損800萬元，經甲公司說明，是因為以美金及歐元計價的外銷貨物應收帳款，依2021年底匯率評價而發生之帳面差額。不過，該兌換虧損只是因匯率變動而產生的暫時性帳面差額，屬未實現的兌換虧損。依規定，不得列計損失，國稅局於是剔除甲公司所列報的兌換虧損800萬元，補稅160萬元。

國稅局呼籲，企業列報兌換虧損時，應依相關法令規定正確計算可認列的兌換虧損，以免因申報錯誤遭調整補稅。

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