還在測試實驗 無人車不能上路

經濟部訂定「無人載具科技創新實驗條例」後，政府於二○一九年推動沙盒實驗計畫，進行自動駕駛及智慧車輛測試實驗，歷時五年仍無法上路。交通部坦言，沙盒實驗計畫測試的自駕車經評估後，距離正式上路仍有一段時間，至於相關法規已在研擬中。

交通部政務次長陳彥伯昨在立法院交通委員會專案報告汽車自駕系統發展與法規建置時指出，我國車輛安全法規接軌國際，與歐盟、日本及澳洲等地區或國家相同，皆是調和聯合國歐洲經濟委員會的ＵＮ／ＥＣＥ車輛安全法規導入國內實施。車輛駕駛輔助駕駛系統或最終發展的自動駕駛系統，無論國內外都尚屬於在技術及系統等級持續發展時期。

陳彥伯指出，因應自駕車技術發展並支持我國產業結合創新科技投入自駕車開發應用，二○一八年底訂定「無人載具科技創新實驗條例」，經濟部會同交通部等部門，在安全為前提下，已核准十六案自駕車計畫申請沙盒實驗，目前仍有三案持續測試實驗中。

但沙盒實驗計畫推動五年至今，自駕車仍無法上路。陳彥伯坦言，經廠商評估，距離測試的自駕車要實際上路，仍有一段距離，因此無法「走出沙盒」，只能繼續進行技術驗證；但他強調待上路後的相關法規，如車輛法規、行駛規範等，已在研擬中。

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