財長莊翠雲：財劃法修法應先水平再垂直 不能直接割肉
立法院財政委員會20日審查《財政收支劃分法》修正草案，朝野一共提出14個版本，財政部長莊翠雲今日詢答時指出，要先解決水平分配，再考量垂直分配的問題。
國民黨立委賴士葆指出，比較重要是中央直接割一塊肉給地方，如何分配是地方的事情，現在就是中央捨不得割肉給地方。
莊翠雲則回應，中央如果直接割肉的話，可能會造成富者越富，貧者反而分不到太多的資源。現在的分配公式中，就有貧富差距的問題，所以不適合這樣做。
因此要有明確的水平分配公式，現在財政部也正在做這件事，蒐集各地方的意見，現在差距還很大，必須要凝聚共識，先有公式才能考慮中央要擴大多大的餅。
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