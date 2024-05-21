財劃法修法 滿足各縣市需求…財長：難度很高

立法院財委會昨排審財政收支劃分法修正草案，財政部長莊翠雲表示，已積極調整分配公式作業，但「難度非常高」，為維持中央財政韌性，也兼顧地方財政需求。對於財政部是否有版本？她強調，沒有版本，要先把水平部分分配好，但矛盾就在水平分配。

目前共有立委提出十四個版本的財劃法修正草案，其中只有四個版本未涉及中央再釋出財源，其餘版本的提案內容都要中央政府「割肉」，至於各版本要中央多釋出的財源少則三三三億元，最多是國民黨團版本的五七七七億元。

國民黨立委林德福批評財政部「集權、集錢」、「尸位素餐」；立委賴士葆也說，「現在就是中央捨不得割肉給地方」。立委洪孟楷指出，十二年前民進黨在野時，時任民進黨主席蘇貞昌、台南市長賴清德、民進黨團幹事長潘孟安以媽媽看孩子嗷嗷待哺，看到米缸沒米，形容地方政府因中央統籌分配款不足，預算編不出來，但民進黨執政八年都沒有修財劃法，中央與地方收入愈來愈懸殊。

財長莊翠雲回應，財劃法還未修正，但中央對地方補助沒停過，且逐年持續增加，對地方挹注已有相當大成長。對於分配公式，她說，主要的問題是各地方政府的自然環境和工商發展條件都不一，要先請各地政府就提高財政自主和公工建設提出指標，且要更具體，如果地方對分配擬具共識，就可有明確公式，有公式後就可以修法。

莊翠雲說，各地方政府也都認為公式有可修正的空間，如有六成統籌分配款先給直轄市，財政部目標是讓公式考量指標更細緻，先解決地方水平分配問題，再考量垂直分配部分。她直言，水平要先完成調查，雖調查結果已經回來但差距很大，各地方政府都提對自己有利的指標內容，「難度很高」。

根據財政部意見，財劃修法五大方向，包括提升財政自主、畫一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制。

至於民進黨立委賴惠員要求財政部與金管會合作，評估如何在對市場影響最小化的前提下徵收證所稅，並評估能提供多少財源於社會福利制度？莊翠雲回應目前沒有討論；必須考慮租稅公平、有社會共識，要審慎研議。

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