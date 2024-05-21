國泰金調查：賣股繳稅…逾六成沒意願

上市櫃股東常會旺季報到，國泰金控（2882）昨（20）日公布5月國民經濟信心調查結果顯示，超過四成民眾有意願參與除權息，較去年同期調查增加7.1個百分點；超過六成的民眾表示，不會因報稅季到來而提前出脫股票或基金，較前次調查增加1.4個百分點。

上市櫃企業多數於第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息。國泰金調查顯示，與2023年5月相比，本次調查結果有41.4%民眾有意願參與除權息，相對上次調查增加7.1個百分點，29.2%的民眾意願則不高或沒意願參與，較前次調查減少5個百分點。

整體而言，民眾對於參與除權息的意願相較於前次調查增加。

國泰金控公布最新調查結果，本次時事題為「民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法」。

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