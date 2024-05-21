無償移轉汽車 留意用途
財政部中區國稅局表示，營業人若將供銷售或勞務使用的自用乘人小客車，無償贈與或轉為固定資產自用時，應視為銷售並開立統一發票，且不可扣抵銷項稅額。
中區國稅局指出，依《營業稅法》規定，營業人購買九座以下自用乘人小客車，之後若無償轉移與轉為自用，將按照購入時的用途不同，而適用不同規定。
國稅局解釋，營業人購入自用乘人小客車，若原本供銷售或提供勞務使用，無償贈與或轉為自用時，應視為銷售並按時價開立統一發票，不可扣抵銷項稅額；若本來就供自用或作捐贈使用，以固定資產或捐贈科目入帳，且購買時的進項稅額未申報扣抵銷項稅額，無償贈與或轉為自用時，則只需設帳記載，不需開立發票。
國稅局呼籲，營業人若有應視為銷售的情形，可在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動向國稅局補報並補繳稅款，依《稅捐稽徵法》規定可免除處罰。
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