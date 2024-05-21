快訊

賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

女警缺錢下海！身材火辣接客不斷 一周只上工1天兼差

不服稅捐處分 應先復查

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

財政部北區國稅局表示，納稅人對於核定稅捐處分不服，想提起行政救濟，記得要照步來，應依序走復查、訴願程序，都遭到駁回後，才能提起行政訴訟。

北區國稅局表示，納稅人對於核定稅捐處分不服，可依《稅捐稽徵法》於法定期間內申請復查；如對復查決定仍有不服，則可依《訴願法》及《行政訴訟法》相關規定，循序提起訴願及行政訴訟。

國稅局舉例，甲君於2018至2019年間未依規定申請稅籍登記，就對外銷售勞務，逃漏營業稅，經國稅局核定補徵營業稅及裁處罰鍰，甲君不服，依法申請復查，經該局復查決定駁回。

甲君收到復查決定書後，未依限提起訴願，經確定在案，甲君直接就復查決定，向行政法院提起訴訟，要撤銷國稅局的復查決定，行政法院認定起訴不合法，且又無從補正，於是駁回甲君的撤銷訴訟。

國稅局 營業稅 財政部

延伸閱讀

被保險人若往生 勞保年金怎處理？哪些財產需課徵遺產稅？國稅局全解析

川普芝加哥大樓出售案遭追稅逾億 避稅手法曝光

報稅季慎防詐騙集團出沒！國稅局揭常見3話術

彰檢前檢察官性騷擾女同事傳「主子，奴才知道錯了」 下場慘

相關新聞

財劃法修法 滿足各縣市需求…財長：難度很高

立法院財委會昨排審財政收支劃分法修正草案，財政部長莊翠雲表示，已積極調整分配公式作業，但「難度非常高」，為維持中央財政韌...

還在測試實驗 無人車不能上路

經濟部訂定「無人載具科技創新實驗條例」後，政府於二○一九年推動沙盒實驗計畫，進行自動駕駛及智慧車輛測試實驗，歷時五年仍無...

國泰金調查：賣股繳稅…逾六成沒意願

上市櫃股東常會旺季報到，國泰金控昨（20）日公布5月國民經濟信心調查結果顯示，超過四成民眾有意願參與除權息，較去年同期調...

列報呆帳損失 備妥證明文件

財政部台北國稅局表示，企業若因債務人倒閉、逃匿，導致無法收回帳款，在申報呆帳損失時，依據債務人身分是國內公司、國外公司或...

稅額核定後 不得改列舉扣除

5月報稅季，財政部台北國稅局提醒，納稅人有繳稅、未申報，可能影響自身權益，若未依規定申報，經國稅局核定應納稅額後，將不可...

無償移轉汽車 留意用途

財政部中區國稅局表示，營業人若將供銷售或勞務使用的自用乘人小客車，無償贈與或轉為固定資產自用時，應視為銷售並開立統一發票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。