不服稅捐處分 應先復查

財政部北區國稅局表示，納稅人對於核定稅捐處分不服，想提起行政救濟，記得要照步來，應依序走復查、訴願程序，都遭到駁回後，才能提起行政訴訟。

北區國稅局表示，納稅人對於核定稅捐處分不服，可依《稅捐稽徵法》於法定期間內申請復查；如對復查決定仍有不服，則可依《訴願法》及《行政訴訟法》相關規定，循序提起訴願及行政訴訟。

國稅局舉例，甲君於2018至2019年間未依規定申請稅籍登記，就對外銷售勞務，逃漏營業稅，經國稅局核定補徵營業稅及裁處罰鍰，甲君不服，依法申請復查，經該局復查決定駁回。

甲君收到復查決定書後，未依限提起訴願，經確定在案，甲君直接就復查決定，向行政法院提起訴訟，要撤銷國稅局的復查決定，行政法院認定起訴不合法，且又無從補正，於是駁回甲君的撤銷訴訟。

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