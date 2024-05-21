稅額核定後 不得改列舉扣除
5月報稅季，財政部台北國稅局提醒，納稅人有繳稅、未申報，可能影響自身權益，若未依規定申報，經國稅局核定應納稅額後，將不可選擇採列舉扣除額來報稅。
台北國稅局表示，依《所得稅法》規定，若應辦理綜所稅結算申報而未辦理，應納稅額將依標準扣除額計算。
過去發現，少數納稅人會採用人工或二維條碼申報，透過電話語音完成信用卡繳稅授權，而未將申報書送達稽徵機關；或採網路申報在電子申報系統完成信用卡繳稅授權後，就誤以為已完成申報，或未完成申報資料上傳，因未完成申報，經國稅局核定應納稅額時，依法不得適用列舉扣除額。
國稅局舉例，納稅人甲君2022年有營利及薪資所得合計100餘萬元，已超過當年度規定免稅額及標扣額合計數，卻未辦理綜所稅結算申報，國稅局依照查得資料課徵綜所稅，並按甲君單身標扣額12.4萬元計算，核定補稅2萬餘元。
甲君不服，申請復查並主張，自己已在申報期限內以刷卡方式支付應納稅額，遭補稅是因國稅局未減除購屋借款利息支出、保險費等列舉扣除額所致，請求依照補提列舉扣除額單據來核認。
但經國稅局查證後，甲君確實未依規定完成申報，且稽徵機關已核定應納稅額，依法不得適用列舉扣除額，因此駁回甲君復查申請。
國稅局呼籲，每年5月申報上一年度綜所稅，不要忘記確認是否完成申報程序，採用人工、二維申報者，記得提出書面結算申報書；採用網路、手機申報者，記得確認是否上傳成功，可在申報上傳時查看系統是否有回傳完成申報訊息等，維護自身權益。
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