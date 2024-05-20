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財劃法修正草案立院詢答！財政部針對14版本回應

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

立法院財政委員會20日審查《財政收支劃分法》修正草案，朝野一共提出14個版本，財政部針對各黨團提出的涉及增加中央釋出財源、調整稅收直接分成等各種方案版本進行回應，並表示目前已擬訂五大修法原則。

由國民黨立委羅明才擔任本周輪值召委的立法院財政委員會，今天下午審查《財政收支劃分法》修正草案，在議程上僅安排詢答，還不會進入逐條審查。

財政部表示，目前14個提案版本中，共有十案涉及增加中央釋出財源，根據財政部的研析意見書面報告，按2023年稅收實徵數推估，增加釋出財源規模介於333億元至5,777億元間。

財政部指出，垂直分配應考量中央與地方事權劃分，以及近年整體財政概況，如果中央大幅釋出財源，恐影響國防及推動社會福利、重大建設等支出預算財源籌措，也將排擠對地方政府的補助。

至於涉及調整稅收直接分成則有七案，財政部則回應，鑑於台灣各地自然環境、工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，若擴大營業稅、營所稅的直接分成，恐拉大本來就已不均的地方財政差距。

財政部表示，目前已擬訂五大修法原則，包含提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制，並請地方政府研提分配指標建議，目前已就地方政府所提分配指標疑義，再予釐清，將適時邀集地方政府協商，尋求共識。

地方政府 立法院 財政部

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