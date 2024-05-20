民法下修18歲成年！ 18歲子女可選單獨或合併申報

財政部北區國稅局表示，自2023年元旦起，《民法》下修成年年齡，由20歲下修為18歲，今年辦理2023年綜所稅結算申報時，家中子女若正好年滿18歲，可選擇單獨申報或與扶養人合併申報。

國稅局說明，納稅義務人辦理2023年綜所稅結算申報時，依《所得稅法》規定，如所得人已成年，且非在校就學、身心障礙或無謀生能力者，依法不可由納稅義務人列報為受扶養親屬。

國稅局進一步解釋，2005年出生者，2023年正好滿18歲，可選擇單獨申報或與扶養人合併申報；於2004年及以前年度出生者，2023年滿19歲以上，應自行申報，若因在校就學、身心障礙或無謀生能力，則可由扶養之納稅義務人合併申報。

國稅局舉例，甲君兒子乙君於2022年時18歲，經甲君列報為受扶養親屬減除免稅額，2023年乙君19歲，若已不在校就學、且無身心障礙等情況，甲君不可再列報乙君免稅額，乙君如有所得依法應自行辦理綜所稅結算申報。

國稅局呼籲，《民法》成年年齡自2023年元旦起下修至18歲，納稅義務人於申報綜所稅受扶養親屬時，請特別留意成年子女是否符合上述規定，以免遭到剔除補稅。