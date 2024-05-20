民法下修18歲成年！ 18歲子女可選單獨或合併申報
財政部北區國稅局表示，自2023年元旦起，《民法》下修成年年齡，由20歲下修為18歲，今年辦理2023年綜所稅結算申報時，家中子女若正好年滿18歲，可選擇單獨申報或與扶養人合併申報。
國稅局說明，納稅義務人辦理2023年綜所稅結算申報時，依《所得稅法》規定，如所得人已成年，且非在校就學、身心障礙或無謀生能力者，依法不可由納稅義務人列報為受扶養親屬。
國稅局進一步解釋，2005年出生者，2023年正好滿18歲，可選擇單獨申報或與扶養人合併申報；於2004年及以前年度出生者，2023年滿19歲以上，應自行申報，若因在校就學、身心障礙或無謀生能力，則可由扶養之納稅義務人合併申報。
國稅局舉例，甲君兒子乙君於2022年時18歲，經甲君列報為受扶養親屬減除免稅額，2023年乙君19歲，若已不在校就學、且無身心障礙等情況，甲君不可再列報乙君免稅額，乙君如有所得依法應自行辦理綜所稅結算申報。
國稅局呼籲，《民法》成年年齡自2023年元旦起下修至18歲，納稅義務人於申報綜所稅受扶養親屬時，請特別留意成年子女是否符合上述規定，以免遭到剔除補稅。
編輯推薦
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 退休換屋怎選？專家推雙北四區「住新屋換現金」
▪ 賣房先請房仲發毒誓！他主張「去陰廟燒文」 業界人士怒了：慢走不送
▪ 張旭嵐／新青年不怕貸 為何他們寬限期要用到滿？
▪ 他想買房卻猶豫「公司附近很荒涼」 網見地點喊衝：大爆噴預備
▪ 房市銷售旺傳出建商封盤 推案速度開始煞車
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言