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立院財委會赴財政部 考察近十年中央統籌分配稅款分配情形
立院財委會召委羅明才率同立委賴士葆、陳玉珍、黃國昌一同前往財政部考察財政部近十年中央統籌分配稅款分配各地方政府情形。
由於財政部長莊翠雲上午在行政院宣誓就職，不克接待，由財政部政務次長阮清華與國庫署署長陳柏誠，代表說明中央統籌分配稅款分配的狀況。
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