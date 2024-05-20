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財部：財劃法 依五大原則修法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部今日公布3月稅收2,391億元，年增11.3%。 聯合報系資料照
財政部今日公布3月稅收2,391億元，年增11.3%。 聯合報系資料照

朝野立委提出14個版本的財劃法修法，財政部表示，將依據提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制等五大原則來研擬修法，也請地方研提分配指標建議。

對於立委提案，財政部初估，將增加釋出333億元至5,777億元給地方，然而若中央大幅釋出財源，恐影響國防及推動社會福利、重大建設等支出預算財源籌措，也將排擠對地方政府之補助，這些都必須納入考量。

財政部表示，近年地方財政透過中央統籌分配稅款及一般性補助款挹注，已顯著改善，整體地方收支賸餘由2016年度41億元成長至2022年度463億元，中央與地方財政情勢已有所改變。

對於稅收直接分成部分，財政部認為，各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，擴大稅收直接分成的財源，恐拉大本已不均的地方財政差距。

至於包括增訂基礎建設落後程度、工業與科技業碳排放情形、高汙染產業貢獻等分配指標，財政部回應，這部分已有縣市提出建議，將徵詢地方意見訂定指標。

財政部

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