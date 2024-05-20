財劃法翻修 14版本攻防

立法院財政委員會今（20）日將審查《財政收支劃分法》修法草案，朝野共14版本攻防，多數主張擴大釋出財源給地方，不過尚未有行政院版本，仍待尋求共識。

財劃法已逾25年未修，同時涉及財源分配，被認為是零和遊戲，許多縣市政府皆喊話修法，然而各地方重視的分配指標不一，多年來難達共識。

立院財委會今日審查財劃法，攤開各家版本，主要希望擴大中央統籌分配稅款規模，其中又以鎖定所得稅、遺產與贈與稅最多，除國民黨、民眾黨兩個黨團版本外，還包括立委羅明才等23人、林思銘等20人、許宇甄等16人、洪孟楷等22人、陳超明等17人都有同樣要求。

各版本財劃法釋出財源規模推估 圖／經濟日報提供

國民黨團表示，現行財劃法所制定的統籌分配稅款規模不足，且分配機制未隨著地方改制而調整，造成各縣市城鄉差距擴大，地方政府無足夠財源推動施政。

國民黨版本有四大調整，包括擴大統籌分配稅款規模，應把精省後多拿的15％收入還給地方，提案修正為所得稅總收入25％、營業稅總收入減除統一發票給獎獎金後之全部收入及貨物稅10％分配給地方；土增稅收全數給予地方；中央統籌分配稅款分配以公式設算入法；強化補助制度規範，中央給予地方的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數等。

民眾黨團版本則提出統一權責及計算標準、擴大統籌分配稅款規模、提高各類稅收分成，比例齊一化、設置分配委員會、強化財政努力誘因機制、落實財政紀律等六大原則，做法則包括調整遺贈稅分成比例、土增稅全歸地方等。

立委賴瑞隆版本則針對配合國家政策設置高汙染產業地區，建議將增列為統籌分配稅款的分配指標；立委蔡易餘則提案，普通統籌分配應優先補足農業發展地區與國土保育區的基本財政需要，以維持鄉村地區競爭力、確保供水穩定原則。

立委伍麗華提案全國財政收支系統劃分應加入「直轄市山地原住民區」作為保障稅課收入；立委陳玉珍提案菸酒稅在福建省金門及連江二縣徵起收入減除1％作為稽徵及查緝經費後之80％分配各該縣，作為調整菸酒改制後的補償。

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