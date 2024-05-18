她用這招「送房」免稅還申請到新青安 地政士一句話提醒：恐白忙一場

政府推出新青安優惠房貸，貸款額度提高到1000萬元，利率僅1.775%，不僅吸引沒房子年輕人買房，也有媽媽以買賣方式「送房」給兒子，也順利申請到新青安。不過，由於專業地政士提醒一事，媽媽打了退堂鼓，決定延後再辦。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，主要是兒子剛出社會，還沒申報所得稅，如此「買賣」，可能被國稅局否決，視為贈與，課徵贈與稅，或是解除買賣契約，最終白忙一場。

鄭文在表示，一般以為新青安只有年輕人才能使用，其實新青安規定要18歲以上，但沒有限制最高年齡，只要名下沒有自有住宅都可辦理，父母想把房子過戶給子女，只要採取買賣方式，子女名下沒房，也可申請。

近期就有一位媽媽這麼做，她愛子心切，雖然兒子年紀還輕，但希望兒子早日娶妻生子「五子登科」，決定把名下房子過戶給兒子，經過縝密思考後，最後決定將房子作價1250萬元賣給兒子。

這有四大好處，一是採買賣方式，不用繳贈與稅，第二，房屋以1250萬元成交，自備款2成就是250萬元，該金額可以由爸媽各自贈與取得。第三，1250萬元接近市價，日後兒子若轉售，不用被課很重的房地合一稅。

第四，1250萬元扣掉自備款250萬，房貸是1000萬，剛好可完全使用新青安1.775%優惠利率，可省不少利息。

計算妥當後，母子倆人簽好買賣契約，送到銀行申請新青安房貸，由於兒子滿18歲，名下沒有房子，雖然剛出社會，尚未申報所得稅，但因房子價值高，且有保證人，兒子名下也有存款，保單等，仍順利通過銀行貸款審查。

不過，事後媽媽委請地政士辦理過戶時，鄭文在建議，最好等兒子有收入，開始申報所得稅後，再來辦理主張買賣。

他告訴媽媽，二親等以內財產之買賣，買方必須提出支付價款證明，且該支付價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得。簡單說，就是兒子必須證明有能力償還房貸，否則國稅局會認定是贈與，必須核課贈與稅才能辦理過戶。

而以兒子目前尚未申報過所得稅情況來看，被國稅局打槍，認定買賣不成立的機率非常高，屆時將面臨10%～20%的贈與稅，可能多達數十萬元，遠比新青安省下的房貸利息要多了不少。

鄭文在表示，將房屋過戶給小孩同時申請青安房貸，實務上可行，但記得未雨綢繆，先讓小孩有收入，同時向國稅局申報所得稅，小孩有了資歷，辦理青安貸款時，就會事半功倍，如魚得水。

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