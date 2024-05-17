結婚不得不知！一次看完結婚到離婚的權利與義務

德勤商務法律事務所律師專家群17日指出，結婚應瞭解配偶在法律上享有的權利，以及應負擔的義務，其中說明結婚發生之效力、配偶權、與離婚時如何行使剩餘財產差額分配請求權。

德勤商務法律事務所資深律師游意中表示，婚後得書面約定冠夫姓或冠妻姓，並應向戶政機關辦理登記。然須注意，冠姓之一方雖可以隨時恢復本姓，但一段婚姻關係以一次為限。另外，實務見解認為當一方死亡時，存活配偶可維持冠姓，但若存活冠姓配偶再婚或離婚，則不得再維持冠姓。

游意中也指出，婚後若與配偶的父母同居，原則上應負擔扶養義務。然而，依《民法》規定，媳婦之於公公婆婆、女婿之於岳父岳母為第六順位的扶養義務人，當前順位扶養義務人均不能扶養的情況，才負有扶養義務。

此外，受扶養權利人依《民法》規定，應符合「不能維持生活」以及「無謀生能力」的要件。因此，如果配偶的父母擁有足夠財產維持生活，或甚至尚在工作、有謀生能力，則不符上述受扶養要件。

除扶養義務外，結婚後配偶依《民法》原則上負有同居義務，但有正當理由則不在此限，如因工作分居兩地或因健康因素無法同居等。配偶一方若不履行同居義務，他方得向法院請求履行，該等法院裁定雖不得聲請強制執行，他方可能得以遲未履行同居義務為由，請求離婚。

至於配偶權，德勤商務法律事務所合夥律師林光彥說明，法院實務上對配偶權概念的解釋，多闡述配偶間的忠誠義務，也就是配偶間應互守誠實；若一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福，即屬侵害他方之權利。

過去，侵害配偶權可能涉及刑法通姦罪之刑事責任及損害賠償之民事責任，但刑法通姦罪已除罪化，配偶權受侵害之一方僅得依《民法》請求損害賠償。雖於大法官釋憲後，曾有部分地方法院民事判決認為配偶權並非法律上權利、不得請求民事損害賠償，但目前多數判決及上級審仍維持肯認配偶權之見解。

林光彥進一步解釋，依《民法》規定，配偶間有難以維持婚姻之重大事由時，也可請求離婚。法院實務上就所謂「難以維持婚姻之重大事由」，認為應以客觀之標準判斷，也就是倘若任何人身處同一境況，均將喪失維持婚姻之意願，於符合此標準時將准予離婚。

如配偶一方與他人有逾越社交分際的往來，破壞配偶間永久、排他共同生活的利益，情節重大者，即可能構成侵害配偶權的行為，此時配偶權受侵害之一方不僅得請求損害賠償，尚得以該等行為構成「與配偶以外之人合意性交」，或相關離婚事由而據以向法院請求裁判離婚。

但配偶間所享有親密關係之排他性，也並非毫無界線，結婚後兩人在工作、學習、社交活動等方面，仍應保有相當程度的自主，在鞏固婚姻關係安全感的同時，也應該尊重配偶的個人自由意志，建立雙方之間的信任，尋求個人與配偶身分的平衡。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁表示，未約定夫妻財產制之配偶，依《民法》以法定財產制為夫妻財產制。而剩餘財產差額分配請求權，是指當雙方因為離婚、死亡等事由導致法定財產制關係消滅時，剩餘財產較少的一方，得向較多的一方請求兩人剩餘財產差額的一半。

因此，如果雙方不曾約定夫妻財產制，離婚時，就有剩餘財產差額分配的適用。剩餘財產是以配偶各自的婚後財產、減去婚後負債所得出，且無論境內、境外之財產，均屬於計算範圍。值得注意的是，因繼承或其他無償取得之財產及慰撫金，因並非配偶對婚姻生活協力貢獻所得，故不列入婚後財產。

此外，不同財產種類價值計算方式也可能不同，如不動產價值，若公告現值及市值落差較大，此時究竟應採公告現值、實價登錄金額、鑑價或其他標準，仍應諮詢專家意見以合理計算財產價值。

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