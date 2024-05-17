外籍人士也得自行申報納稅？門檻是「居留滿183天」
財政部北區國稅局表示，外籍人士在中華民國境內居留合計滿183天，應依居住者規定辦理綜所稅結算申報。
依《所得稅法》規定，居住者的認定條件有兩種，首先是在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內；再者，是在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天。
北區國稅局說明，外籍人士只要符合居住者的規定，其當年度的所得應於隔年5月1日起至5月31日止填具結算申報書，並向稽徵機關申報綜合所得總額、免稅額及扣除額，有應納稅額者應於申報前自行繳納。
另外，外籍人士如居住在台北市或高雄市，請向台北國稅局或高雄國稅局（總局）外僑股辦理申報，如居住地不在台北市或高雄市，請向申報時居留證地址所在地的國稅局所屬分局、稽徵所或服務處辦理申報。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言