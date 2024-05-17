外籍人士也得自行申報納稅？門檻是「居留滿183天」

財政部北區國稅局表示，外籍人士在中華民國境內居留合計滿183天，應依居住者規定辦理綜所稅結算申報。

依《所得稅法》規定，居住者的認定條件有兩種，首先是在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內；再者，是在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天。

北區國稅局說明，外籍人士只要符合居住者的規定，其當年度的所得應於隔年5月1日起至5月31日止填具結算申報書，並向稽徵機關申報綜合所得總額、免稅額及扣除額，有應納稅額者應於申報前自行繳納。

另外，外籍人士如居住在台北市或高雄市，請向台北國稅局或高雄國稅局（總局）外僑股辦理申報，如居住地不在台北市或高雄市，請向申報時居留證地址所在地的國稅局所屬分局、稽徵所或服務處辦理申報。

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