中國發展特色城市 台商投資收補助款須留意帳務與稅務
資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅提醒，中國大陸近期發展出多種特色新型消費城市，台商在中國大陸進行投資時，若以接受政府補貼的方式投入建設，應注意帳務處理的細節，避免財稅落差。
近期PwC China與中國大陸海南國際經濟發展局共同發布《中國新型消費城市發展洞察報告》，結果顯示，消費市場呈現「K型」分化趨勢，消費能力下降的同時出現消費理念的提升，消費者注商品和服務的CP值，同時更關注自身的體驗和情感需求，追求小眾化和個性化。
為呼應發展「新質生產力」，各地政府發展出多種特色新型消費城市來拉動內需，例如新技術引領型（智慧城市-南京）、新體驗驅動型（賽事消費-杭州、成都）、IP打造型（文化IP-大理）、以及ESG型（低碳消費-杭州）等。特色城市帶來民間投資熱度，而政府補貼也是促進經濟發展的催化劑。
徐丞毅表示，政府補貼一般包括對企業的無償撥款、財政返還、財政貼息，以及無償給予非貨幣性資產等形式。這些補助一定程度可緩解企業資金壓力，但企業在取得與使用補貼的過程中涉及複雜的稅務與帳務處理，因此台商須對其處理原則有一定認知。
舉例來說，某成衣製造商接到當地街道辦邀請設立觀光工廠，政府允諾三年免費使用該市特A地段的場域，並分五年給予裝潢補貼500萬人民幣，以打造當地文化特色。該台商認為其投入成本不用高，可替自有品牌打免費廣告，因此欣然接受。殊不知是帳務處理惡夢的開始。
徐丞毅表示，企業取得政府部門財政性資金原則上是應稅收入。除非同時符合專款專用、獨立列帳核算等要求，且專款所用的費用，或設備的折舊、攤提不能在稅前扣除，才能享不徵稅收入的優惠。然而須注意，由於收入與支出均不徵稅，財稅上容易出現差異，申報稍有不甚則需追溯更正，補繳稅款。
此外，即便均納入應稅收入，財務與稅務的收入認列時點也有差異。徐丞毅補充，自稅務角度，政府補助是基於銷售貨物或提供勞務服務的數量、金額者，按權責發生制原則確認收入，其他情況都以收付實現制原則為基礎確定納稅義務發生時間。然而，自會計角度，主要是以權責發生制原則為基礎來核算確認政府補助收入。兩者形成的暫行性差異均需有良好的紀錄。
徐丞強調中國大陸商業模式迭代快速，後勤財會處理若無法跟上腳步，容易產生隱性稅務地雷。建議隨時更新財稅新知，培養商業環境中稅務風險的敏銳度，才能做好相關的稅務治理。
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