公司借款以未收取利息或低息貸出 別忘了調減利息支出
財政部北區國稅局表示，當公司借款支付利息，同時又貸出款項並不收取利息，或收取利息低於自身所支付的利息，依《營所稅查核準則》規定，貸出款項應收取的利息金額部分，於申報營所稅時不可列報利息支出。
北區國稅局舉例說明，甲公司2021年向金融機構貸款2.8億元，借款利率2％，營所稅結算申報列報利息支出560萬元，經查發現甲公司同年貸與A股東790萬元且未收取利息，依規定應就相當於該貸出款項790萬元應支付的利息，予以調減利息支出15.8萬元（790萬元＊2％）。
國稅局特別提醒，公司借入資金支付利息，又將資金以未收取利息或收取利息偏低方式貸予他人，於辦理營所稅結算申報時，應自行調減利息支出，以免遭調整補稅。
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