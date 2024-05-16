同時出售多筆自住土地 有機會享「一生一次」優稅

民眾申報土增稅可享有「一生一次」的自住優惠，屏東縣政府財稅局表示，若同時出售多筆自住土地，符合條件下可視為一次出售，同時適用一生一次的土增稅優惠。

財稅局表示，同一土地所有權人持有多處自用住宅用地同時出售，若合計面積符合《土地稅法》規定，都市土地面積未超過3公畝、或非都市土地面積未超過7公畝部分，可視為一次出售並按自用住宅用地稅率課徵土增稅。

財稅局進一步說明，所謂「同時出售」，除訂定契約日應相同外，也須在同一天申報移轉現值，才可視為一次出售。

財稅局舉例，陳先生在屏東及高雄各有一處自住用地，二處土地均於今年5月6日訂定買賣契約，並同時於今年5月8日向土地所在稅捐機關辦理土地移轉現值申報，且經查均符合土地稅法規定，可視為「一次出售」，因此該二處土地均可適用一生一次自住優惠稅率10%課徵土增稅。

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