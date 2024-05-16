國債鐘人均負債創新高？ 財政部：17日清償480億元

5月國債鐘平均每人負債27.4萬元創歷史新高。財政部長莊翠雲16日表示，5月較去年同期確實多了2千元，等到5、6月大額稅款入庫後，就會緩解降下來。財政部也補充，將於17日即時清償短期債務480億元，使人均負債降至27.2萬元。

莊翠雲16日出席立法院財政委員會審查海關進口稅則部分修正草案。立法委員李彥秀指出，據國債鐘最新資料，截至今年5月10日，中央政府債務未償餘額合計6兆4,128億元，換算下來，平均每人負擔債務27.4萬元，顯示平均每人負擔債務創下歷史新高。

莊翠雲指出，相較去年同期，平均每人負擔債務確實多了2千元，但國債鐘基本上是浮動的，往年上半年到5月通常是國債鐘高峰，在5、6月大筆稅款進來會優先還債，國債鐘數字就會往下降，財政部也會儘快還債讓數字下降。

財政部晚間也回應，強調我國嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，債務比率自2012年高峰之36.3％逐年下降至2023年28.3％，截至今年5月10日止實際數比率為26.5％，同日國債鐘平均每人負擔債務27.4萬元為短期資金調度結果，財政部將於17日即時清償短期債務480億元，使人均負債降至27.2萬元。

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