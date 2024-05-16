遺產價值 死亡日時價認定
財政部高雄國稅局表示，被繼承人若經法院宣告死亡，遺產稅申報期間，應自判決宣告日起算，至於遺產價值，則以法院宣告死亡判決中的確定死亡日時價來認定。
高雄國稅局表示，有民眾詢問，哥哥甲君在2006年失蹤，經法院於今年元旦宣告於2013年元旦死亡，遺產稅是否已超過核課期間？若甲君唯一繼承人乙君已在2021年死亡，乙君的繼承人要補報來自甲君的遺產時，是否已超過申報期間而須加計利息？
國稅局說明，甲君經法院判決在2013年元旦死亡，遺產稅申報期間應自判決宣告日今年元旦起六個月內申報；至於遺產價值，則以判決內的確定死亡日2013年元旦為準。
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