納稅義務人欠稅又進行計畫性脫產 恐遭拘提、管收
財政部北區國稅局表示，納稅義務人若欠繳稅款，又進行計畫性脫產，財產可能遭假扣押，欠稅人甚至可能遭到拘提、管收。
北區國稅局說明，為有效徵起稅捐，若發現納稅人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行跡象，將立即啟動假扣押機制，聲請法院就欠稅人財產實施假扣押，並會持續追查欠稅人的財產動態，蒐集相關資料提供行政執行分署實施拘提、管收手段，促使欠稅人履行法定繳納義務。
國稅局舉例，甲君因未依規定辦理綜所稅結算申報，欠繳綜所稅1,500萬餘元。且國稅局經查發現，甲君於2022年5月起陸續將其投保的三份壽險保單解約、股票出脫賠售，並將不動產以買賣名義移轉登記予第三人，其出售財產所得於匯入銀行存款帳戶後，隨即提領現金或轉匯給其他親屬，顯然有藉移轉財產來規避稅捐執行的情形。
國稅局為保全稅捐債權，於是向法院聲請假扣押獲准，並立即向行政執行分署聲請假扣押執行，分署立即就甲君存款、投資及保險解約金核發執行命令，陸續徵收52萬餘元。
後來甲君逾滯納期限仍未繳納稅款，經國稅局將相關財產及所得動態資料移送行政執行分署強制執行，分署認定甲君有故意不履行及隱匿或移轉財產情形，向法院聲請管收甲君獲准，甲君妻子在法院裁定管收隔日，立即繳納550萬元，並提供擔保分期繳清剩餘欠稅，才免除管收。
國稅局呼籲，納稅義務人收到繳款書時，應依限繳納，切勿心存僥倖，因蓄意不繳稅及隱匿或處分財產，反遭行政執行分署實施拘提、管收手段，損及自身權益。
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