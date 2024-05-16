企業財務困難 營所稅分期繳納有條件

財政部高雄國稅局表示，企業若因財務困難，而無法繳清稅款，只要符合三項條件其中之一，並經稅捐稽徵機關查明屬實，就可申請加計利息分期繳稅。

高雄國稅局表示，有民眾詢問，公司近期收到2020年營所稅核定補稅繳款書，應繳稅款50萬元，但因當時營業收入減少，公司資金周轉有困難，無法一次繳清稅款，想要申請分期繳稅。

營所稅加計利息分期繳納規定

國稅局表示，依《稅捐稽徵法》規定，納稅人「依法應繳納所得稅，因客觀事實發生財務困難」或「經稅捐稽徵機關查獲應補徵鉅額稅捐」，導致無法在法定期間內繳清，在營所稅繳納期限前一年內，經稅捐稽徵機關查明屬實，就可申請加計利息分期繳稅。

國稅局進一步說明，開放申請加計利息分期繳稅，是為協助有繳納意願的納稅義務人繳稅，避免逾期繳納加徵滯納金或移送強制執行，應符合三種條件其中之一。

第一，營所稅應繳納稅款繳納期間屆滿日前一年內，營利事業連續四個月營業收入淨額合計較前一年度同期減少30%以上；第二，相同期間內，其他因素致發生財務困難，不能於繳納期間內一次繳清應繳稅款；第三，營利事業遭查獲應補徵鉅額稅捐，每次核定補徵應繳稅款在200萬元以上。

以本案為例，核定補徵稅款50萬元雖不符合每次補徵鉅額稅捐200萬元以上的條件，不過若符合上述因客觀事實發生財務困難的情形，經稅捐稽徵機關查明屬實，仍可申請分期繳納稅款，不過稅捐稽徵機關會視應納稅額的多寡，酌情核准分期繳納的期數。

另外，依《稅捐稽徵法》規定，經核准分期繳納的期間，不得超過三年，並應自該項稅款原訂繳納期間屆滿之隔日起，至繳納日止，依各年度元旦郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收；營利事業應納稅額200萬元以上，稅捐機關也可要求納稅義務人提供相當擔保。

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