被保險人若往生 勞保年金怎處理？哪些財產需課徵遺產稅？國稅局全解析

從小張的案例來看，確實有許多民眾以為勞退專戶內的退休金，與勞保老年年金給付一樣，並不算是遺產，因此在申報時，往往容易漏報。不過，退休金與勞保給付兩者屬性並不相同，勞退專戶的退休金屬於勞工個人財產，勞保年金等給付則屬於社會保險，並非財產。

勞退專戶的錢算「遺產」，應課徵遺產稅

根據勞工退休金條例規定，勞工個人退休金專戶的退休金，是雇主為勞工或勞工自行提繳的金額與孳息，屬於勞工個人所有。死亡時，應依照遺產及贈與稅法規定，併入遺產總額課徵遺產稅。

北區國稅局指出，被繼承人的遺產認定，是以死亡日為基準點判斷。被繼承人死亡前已存在的債權財產，如勞退專戶內的退休金，或死亡前應收的利息、股利等，都屬於被繼承人財產，需納入遺產稅進行申報。

不過，勞保局也指出，當勞工逝世後，依照死亡時間，能領取的退休金或月退金也有所不同。如勞工在尚未請領退休金前死亡，勞退專戶䆫的退休金應由遺屬或指定請領人，請領一次退休金。

北區國稅局指出，被繼承人的遺產認定，是以死亡日為基準點判斷。圖/聯合報系資料照片

不幸往生，累積的勞保年金怎麼處理？

除了勞退專戶問題，如果在勞保保險期間過世，累積下來的勞保年資是否就會「浪費掉」了，難以領取原本累積的勞保老年年金。

根據勞保局相關規定，依照死亡時間不同，分成民眾尚未請領勞保老年年金，以及已請領勞保年金後死亡，有著不同的請領狀況。

如果勞保被保險人在加保期間死亡，可領取勞保死亡給付，除了前半年平均月投保薪資的5個月喪葬津貼、最高30個月的遺屬津貼，或是按照平均月投保薪資之 1.55％計算的遺屬年金，不過，其請領的身分條件較為嚴格。

若民眾請領勞保老年年金後身故，由於已不具備勞保身分，因此在身故時，遺屬無法請領死亡給付，不過，可以選擇請領簡稱「老年差額金」的「一次請領老年給付扣除已領年金總額之差額」；第二種是「遺屬年金」。

所謂「老年差額金」是指，遺屬可領回「沒領完」的年金差額，也就是當時身故者在請領勞保老年年金時，原可以一次請領勞保老年給付的金額，扣掉已經領取的年金給付金額，這中間的差額就可由遺屬領取。

如果勞保被保險人在加保期間死亡，遺屬也可依規定可領取按月給付的遺屬年金，其給付標準的算式為「平均月投保薪資×年資×1.55％」，另有最低保障3000元，以及同一順序遺屬有2人時，每多1人加發25％，最多加計50％等規定。

不過，請領遺屬年金除了留意領受順位分別是配偶與子女、父母、祖父母、孫子女、兄弟姐妹外，受領對象還必須符合包括年齡、婚姻關係存續一年以上，以及無謀生能力等條件，才可以領取。

（本文出自2024.05.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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