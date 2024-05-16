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被保險人若往生 勞保年金怎處理？哪些財產需課徵遺產稅？國稅局全解析

遠見／ 文‧黃健誠
勞退專戶的退休金屬於勞工個人財產，勞保年金等給付則屬於社會保險，並非財產。情境示意圖。圖／Ingimage
勞退專戶的退休金屬於勞工個人財產，勞保年金等給付則屬於社會保險，並非財產。情境示意圖。圖／Ingimage

小張的父親日前因車禍意外過世，除了留下房產及現金存款外，還有尚未請領勞工個人退休專戶的退休金，以及勞保老年年金，而小張在申報遺產稅時，以為父親勞退專戶內的數十萬退休金，並不算是遺產，因此沒有一併申報。事後，卻被國稅局要求補稅。究竟，勞退專戶內的退休金算遺產嗎？

從小張的案例來看，確實有許多民眾以為勞退專戶內的退休金，與勞保老年年金給付一樣，並不算是遺產，因此在申報時，往往容易漏報。不過，退休金與勞保給付兩者屬性並不相同，勞退專戶的退休金屬於勞工個人財產勞保年金等給付則屬於社會保險，並非財產。

勞退專戶的錢算「遺產」，應課徵遺產稅

根據勞工退休金條例規定，勞工個人退休金專戶的退休金，是雇主為勞工或勞工自行提繳的金額與孳息，屬於勞工個人所有。死亡時，應依照遺產及贈與稅法規定，併入遺產總額課徵遺產稅。

北區國稅局指出，被繼承人的遺產認定，是以死亡日為基準點判斷。被繼承人死亡前已存在的債權財產，如勞退專戶內的退休金，或死亡前應收的利息、股利等，都屬於被繼承人財產，需納入遺產稅進行申報。

不過，勞保局也指出，當勞工逝世後，依照死亡時間，能領取的退休金或月退金也有所不同。如勞工在尚未請領退休金前死亡，勞退專戶䆫的退休金應由遺屬或指定請領人，請領一次退休金。

北區國稅局指出，被繼承人的遺產認定，是以死亡日為基準點判斷。圖/聯合報系資料照片
北區國稅局指出，被繼承人的遺產認定，是以死亡日為基準點判斷。圖/聯合報系資料照片

不幸往生，累積的勞保年金怎麼處理？

除了勞退專戶問題，如果在勞保保險期間過世，累積下來的勞保年資是否就會「浪費掉」了，難以領取原本累積的勞保老年年金。

根據勞保局相關規定，依照死亡時間不同，分成民眾尚未請領勞保老年年金，以及已請領勞保年金後死亡，有著不同的請領狀況。

如果勞保被保險人在加保期間死亡，可領取勞保死亡給付，除了前半年平均月投保薪資的5個月喪葬津貼、最高30個月的遺屬津貼，或是按照平均月投保薪資之 1.55％計算的遺屬年金，不過，其請領的身分條件較為嚴格。

若民眾請領勞保老年年金後身故，由於已不具備勞保身分，因此在身故時，遺屬無法請領死亡給付，不過，可以選擇請領簡稱「老年差額金」的「一次請領老年給付扣除已領年金總額之差額」；第二種是「遺屬年金」。

所謂「老年差額金」是指，遺屬可領回「沒領完」的年金差額，也就是當時身故者在請領勞保老年年金時，原可以一次請領勞保老年給付的金額，扣掉已經領取的年金給付金額，這中間的差額就可由遺屬領取。

如果勞保被保險人在加保期間死亡，遺屬也可依規定可領取按月給付的遺屬年金，其給付標準的算式為「平均月投保薪資×年資×1.55％」，另有最低保障3000元，以及同一順序遺屬有2人時，每多1人加發25％，最多加計50％等規定。

不過，請領遺屬年金除了留意領受順位分別是配偶與子女、父母、祖父母、孫子女、兄弟姐妹外，受領對象還必須符合包括年齡、婚姻關係存續一年以上，以及無謀生能力等條件，才可以領取。

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（本文出自2024.05.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

勞保年金 繼承人 財產 退休金 遺產

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