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國債鐘再創最差歷史紀錄 莊翠雲：政府將持續還債

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對5月「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆4128億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元，國債鐘創下最差歷史紀錄，財政部長莊翠雲（圖）表示政府將持續還債。記者曾學仁／攝影
針對5月「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆4128億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元，國債鐘創下最差歷史紀錄，財政部長莊翠雲（圖）表示政府將持續還債。記者曾學仁／攝影

針對5月10日財政部公布的「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆4128億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元，立委上午在立法院財政委員會上抨擊蔡政府520下台，國債鐘創下最差歷史紀錄，財政部長莊翠雲表示政府將持續還債。

針對5月10日財政部公布的「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆4128億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元，國債鐘創下最差歷史紀錄，財政部長莊翠雲（圖）表示政府將持續還債。記者曾學仁／攝影
針對5月10日財政部公布的「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆4128億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元，國債鐘創下最差歷史紀錄，財政部長莊翠雲（圖）表示政府將持續還債。記者曾學仁／攝影

債務 財政部

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