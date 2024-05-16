國債鐘再創最差歷史紀錄 莊翠雲：政府將持續還債

針對5月10日財政部公布的「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆4128億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元，立委上午在立法院財政委員會上抨擊蔡政府520下台，國債鐘創下最差歷史紀錄，財政部長莊翠雲表示政府將持續還債。 針對5月10日財政部公布的「中央政府債務未償餘額」，高達新台幣6兆4128億元，平均每位國人債務負擔高達27.4萬元，國債鐘創下最差歷史紀錄，財政部長莊翠雲（圖）表示政府將持續還債。記者曾學仁／攝影

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