個人間借款產生利息要繳稅！且不適用儲蓄投資特扣額

財政部南區國稅局表示，個人間借貸所收取的利息，屬《所得稅法》所稱其他貸出款項利息之所得，應計入實際收取年度的利息所得，並課徵綜所稅，且不適用儲蓄投資特扣額。

南區國稅局舉例，甲君於2021年元旦借給乙君500萬元，約定年息5%，於2023年12月31日一併清償本金及3年利息共計575萬元，則甲君於2023年12月31日收到本金及利息時，應將75萬元的利息所得併入2023年綜所稅一併申報。此外，因為該筆利息所得不是來自金融機構，不可適用儲蓄投資特扣額。

國稅局指出，若雙方約定到期後本息一次償還，應於收到本金及利息當年度一次申報全部利息所得，而不是於借款期間逐年分別計算利息，申報綜所稅。

國稅局提醒，個人間貸出款項所收取之利息，不包含在稽徵機關提供查調的所得清單內，受領人仍應按實際收取利息所屬年度申報繳納綜所稅，民眾應特別注意。

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