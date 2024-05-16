合建分屋契稅 申報三樣態

地方稅務局提醒，地主與建商合建分屋，在申報契稅時，可能有三種情境，包含交換、買賣、贈與等，適用稅率分別為2%、6%、6%，且負責繳稅的納稅義務人也各不相同，應特別留意。

桃園市政府地方稅務局表示，依《契稅條例》規定，建築物在建造完成前，因買賣、交換、贈與，以承受人為建造執照原始起造人，並取得使用執照，仍應由使用執照所載的起造人申報納稅。

地主與建商合建分屋，實際上是由建商出資興建，地主再以自身持有的土地向建商交換取得應分得的房屋，即使直接以地主自身為起造人取得房屋，仍應申報「交換」契稅，稅率為2%。

至於若有差額，差額部分應按6%買賣稅率來課徵契稅。地主若以子女名義為起造人取得房屋，由於子女是無償受贈取得房屋，贈與不動產的契稅納稅人為受贈人，也就是應由子女申報，並按贈與適用6%稅率課徵契稅。

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