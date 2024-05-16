公益團體扣取稅款 留意時限
財政部南區國稅局表示，公益慈善機關團體已編列預算的薪資、租金、執行業務報酬等應辦理扣繳支出，應留意扣繳規定，尤其是扣取稅款、填報扣繳憑單時限等關鍵問題。
南區國稅局表示，依《所得稅法》規定，扣繳義務人應在實際給付應扣繳所得時扣取稅款，並於每月10日前將上一個月內所扣稅款向國庫繳清，再於每年1月底前將上一年內扣繳各納稅人的稅款數額，開具扣繳憑單，彙報給國稅局查核。
國稅局舉例，甲機關團體去年編列電機工程規劃預算，規劃案於同年12月10日完成驗收，電機技師在同年12月30日請款，但甲團體今年1月8日才將這筆規劃服務費（執行業務所得）匯給電機技師。
依稅法規定，甲團體應在今年1月8日「實際給付」時扣取稅款，今年2月15日前（法定截止至今年2月10日，適逢春節連假順延）向國庫繳納，並於明年1月底前填報今年的扣繳憑單。
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