租賃期屆滿拆屋還地 未折減餘額可列損失
企業承租空地建屋使用，事先約定租賃期滿拆屋還地，這種情況下，可能遇到租期到期時，房屋未達耐用年數，國稅局提醒，公司在拆屋還地時可提出證明，將未折減餘額列為年度損失。
財政部高雄國稅局舉例，甲公司承租土地，租期20年，並在承租土地上自費興建廠房，耐用年數35年，登記為公司所有，並約定好租期屆滿拆屋還地。
甲公司在租賃期間提列折舊，應依廠房耐用年數表的耐用年數35年提列，租期屆滿拆屋還地時，因未達耐用年數，應依營所稅查核準則規定，提出廠房拆除的相關證明文件，並以廠房未折減餘額列為報廢年度損失。
高雄國稅局提醒，各種固定資產計算折舊時，其耐用年數，除經政府獎勵特給予縮短者外，不得短於耐用年數表規定最短年限。如以短於耐用年數表最短年限提列，導致超提折舊，國稅局針對超提部分將不予認定。
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