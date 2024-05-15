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連續繼承遺產 有條件免稅

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
國稅局表示，在繼承財產已繳過遺產稅的前提下，五年內再次被繼承，可不計入遺產總額。 圖／聯合報系資料照片
國稅局表示，在繼承財產已繳過遺產稅的前提下，五年內再次被繼承，可不計入遺產總額。 圖／聯合報系資料照片

為避免同筆財產因短期內連續繼承，而一再被課遺產稅，財政部北區國稅局表示，在繼承財產已繳過遺產稅的前提下，五年內再次被繼承，可不計入遺產總額；六年至九年內再次被繼承，則可依一定比率扣減。

北區國稅局表示，被繼承人死亡後才經法院判決確定為被繼承人所有的財產，依遺產及贈與稅法施行細則規定，應從法院判決確定日起六個月內，以被繼承人死亡日的遺產價值補申報遺產稅。

不過若是繼承該筆財產的繼承人不幸在繼承日起九年內死亡，這筆已繳納遺產稅的財產，就可以依距離繼承日年限不同適用不同扣減率。

這筆財產若是在五年內再次被繼承，可不計入遺產總額；或是在六年至九年內再次被繼承，可按繼承年數不同逐年遞減扣減率，自遺產總額中扣除，滿五年、未滿六年適用80%；滿六年、未滿七年適用60%；滿七年、未滿八年適用40%；滿八年、未滿九年適用20%。

國稅局舉例，甲君名下土地，經法院於2023年2月7日判決確定為乙君財產，乙君已於2016年1月10日死亡，其繼承人丙君在判決確定日起六個月內，將該筆土地依2016年公告土地現值補申報乙君遺產稅，並全數繳清稅款。

這筆經判決確定為乙君的土地，由丙君繼承，而丙君在繼承後，於2023年8月15日死亡，丙君的繼承期間為滿七年、未滿八年。依遺贈稅法規定，丙君所遺土地，可自丙君遺產總額中扣除遺產價值的40%。

國稅局說明，繼承年數的計算，並非以判決確定取得財產之日起算，而是以乙君死亡日起計算，直至丙君死亡日為止。

國稅局 遺產稅

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