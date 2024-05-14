海關實施 X 光影像判讀人員分級制 緝毒績效提升1.5倍
財政部關務署表示，為強化海關職司邊境管制，海關自2018年起實施X光影像判讀人員分級制度，統計至去年為止，查獲毒品案件數已提升1.5倍。
關務署說明，自2018年實施迄今，海關具初、中及高階判讀人員資格者分別為368人、591人及184人，查獲毒品案件數由2018年355件增加至2023年558件，成長超過1.5倍，顯示X光影像判讀人員分級制度之推動，有效提升查緝績效。
關務署進一步說明，分級制度將判讀人員分為初、中及高階三級，人員經見習一個月，並通過考核，可成為初階判讀人員；初階人員見習一年，並通過考核，可成為中階判讀人員；中階人員見習兩年，並通過考核，可成為高階判讀人員。
中階判讀人員負責輔導初階判讀人員之影像判讀；高階判讀人員負責指導初、中階判讀人員之影像判讀技巧、辦理相關教育訓練及配合執行X光影像判讀精進作業，以提升關員影像判讀分析能力並期能有系統地傳承經驗。
X光儀器分為小型X光檢查儀與大型X光貨櫃檢查儀，小型X光檢查儀主要快遞貨物、郵包、旅客通關行李的部分，目前全台配置109台；大型X光貨櫃檢查儀則是用於貨櫃查驗，目前全台共有11台，僅配置於海運關區。
關務署表示，海關將持續辦理分級測驗，並藉多元化教育訓練方式及不斷充實X光影像資料庫，積極培育X光影像判讀專業人才，增進邊境查緝效能。
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