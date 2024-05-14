他憑觀看數就月收10萬…千萬YTer要繳稅嗎？ 專家：依「所得」種類判斷

以極限運動Tricking為主題的YouTuber奇軒，過去2年快速崛起成為台灣首位獲得千萬訂閱網紅，成為台灣第一個拿到鑽石獎牌的創作者。日前他分享自己長期經營短影音的經驗，每一千次觀看次數，約有0.6元台幣收益，以此估算每月近兩億觀看次數來說，月收入可達10多萬元。他，需要繳稅嗎？

如何知道自己需不需要報稅呢？報稅時間到了，什麼人需要報稅令人好奇，尤其是那些新興崛起的YouTuber或網紅，由於不受雇於公司行號，可稱之為「自由工作者」，如果為自由工作者需要繳稅嗎？要繳多少？

以YouTuber或網紅為例，通常會有包括廣告業配收入、影片觀看次數收益，或是直播平台觀眾的贊助等，而這些不同樣態的收入，仍為提供勞務所得報酬，因此還是需要申報綜合所得稅。

「所得」分三種，如何判斷？

根據民法及所得稅法的定義，一般「所得」可分為「薪資所得」及「執行業務所得」。「薪資所得」指的是，包括公、教、軍、警、公私事業員工的薪資，包括薪金、俸給、工資、津貼、獎金及紅利等都包含在內。

以網紅YouTuber的工作形態而言，可能常上節目擔任來賓，有安排好的工作內容與腳本，受到節目製作組監督並提供場地、道具，在特定時間與地點提供專屬勞務，其收入在認定上就屬於「薪資所得」。

但，若是個人以專業技能自力營生賺取收入，在減除執行業務的必要成本後，就是所謂的「執行業務所得」。舉例而言，一名網紅參加大型活動、論壇，相關工作設備、道具都要自行準備，自負盈虧及成本費用時，其收入就為執行業務所得。

YouTuber賣商品還要徵營業稅

值得一提的是，如果YouTuber在影音平台上賺取的贊助、廣告收益及點擊瀏覽等分潤，由於是新興產業，因此收入難以定義為「薪資所得」或「執行業務所得」。因此，國稅局指出，納稅義務人在辦理綜合所得稅結算申報時，要以這項收入減除它的成本和必要費用後的餘額為所得額，併計綜合所得總額課稅。

對於廣告收入來源方面，許多人認為YouTuber為海外企業，收入應屬於海外所得。國稅局表示，只要內容的拍攝、剪輯及上傳行為在境內完成，就必須當作境內來源所得課稅，需自行照實申報。

另外，還有一種常見的狀況是YouTuber或網紅銷售商品或服務，如販售線上課程，或是賣起商品等透過網路銷售貨物或勞務行為，則需要課徵「營業稅」。

根據現行一般營業人課稅標準，每月商品銷售額未達新台幣8萬元，勞務銷售額未達4萬元，不須課徵營業稅；但若每月商品銷售額逾8萬元、勞務銷售逾4萬元時，總計銷售額小於20萬時，必須向國稅局辦理稅籍登記，並繳納1％營業稅。如果每月銷售額高於20萬元，則須依法開立統一發票，且繳納5％營業稅。

（本文出自2024.05.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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