中年辭職創業「勞保、國民年金」該選誰？專家計算：差很大趕緊找工會加保！
如果有一個人願意每個月交3千元給你，交30年，這筆錢由你來投資。30年後，你每個月給他2萬，你願意接受嗎？
你可能會說每個月交3千元，30年總共不到120萬。30年後每個月給2萬，一年就要給24萬，人只要在就要給，怎麼知道要給多久呢？
不要！不要！
那打個8折，只要每個月給1.6萬，你可以接受嗎？
聰明的你，應該猜到，我說的就是勞保年金。
讓我們來看看陳先生的情況。陳先生和太太目前42歲，開店賣麵，繳了12年的國民年金。
他們開店之前，上班有勞保，有7年的勞保年資。
因為部份的朋友投保職業工會，想知道未來他們到退休的年紀，國民年金一個月可以領多少？投保勞保每個又可以領多少錢？該如何規劃對他們較為有利。
R姐分析，陳先生目前42歲，如果改保小吃工會的勞保，65歲退休，還要繳23年的勞保費，再加上之前上班的7年的勞保年資，合計有30年的勞保年資。
勞保年金計算公式如下
勞保年金=平均月投保薪資45,800元×年30年×1.55％，65歲起每月可領約2.1萬
陳先生說，考慮通貨膨脹，未來退休每月2.1萬真的不多！
R姐說，那我們再算一下如果繼續繳國民年金，一樣30年的年資，65歲每月可領多少呢？
國民年金A式計算如下
（月投保金額19,761元×保險年資30年×0.65%）+ 加計金額4,049元=約8千元
（加計金額：105年1月至108年12月為3,628元，109年1月至112年12月為3,772元，113年1月起為4,049元）
計算後，雖然加保職業工會勞保費比國民年金高，但退休後領的錢也比較多。陳先生決定趁現在年輕付得起保費，還是加入勞保吧！
只是過去繳了12年的國民年金保費，會因此浪費掉嗎？
不用擔心，一樣可以領國民年金，只是因為領了勞保年金之後，國民年金就只能用B式計算：
月投保金額19,761元×保險年資12年×1.3%，約3千元
65歲退休後，每個月勞保年金領21,000元，再加上國民年金3,000元，至少每個月24,000元生活費保底
再加上自行投資，想要優質富足的退休生活不難！
◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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