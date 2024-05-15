中年辭職創業「勞保、國民年金」該選誰？專家計算：差很大趕緊找工會加保！

如果有一個人願意每個月交3千元給你，交30年，這筆錢由你來投資。30年後，你每個月給他2萬，你願意接受嗎？

你可能會說每個月交3千元，30年總共不到120萬。30年後每個月給2萬，一年就要給24萬，人只要在就要給，怎麼知道要給多久呢？

不要！不要！

那打個8折，只要每個月給1.6萬，你可以接受嗎？

他們開店之前，上班有勞保，有7年的勞保年資。

因為部份的朋友投保職業工會，想知道未來他們到退休的年紀，國民年金一個月可以領多少？投保勞保每個又可以領多少錢？該如何規劃對他們較為有利。

R姐分析，陳先生目前42歲，如果改保小吃工會的勞保，65歲退休，還要繳23年的勞保費，再加上之前上班的7年的勞保年資，合計有30年的勞保年資。

勞保年金計算公式如下

勞保年金=平均月投保薪資45,800元×年30年×1.55％，65歲起每月可領約2.1萬

陳先生說，考慮通貨膨脹，未來退休每月2.1萬真的不多！

R姐說，那我們再算一下如果繼續繳國民年金，一樣30年的年資，65歲每月可領多少呢？

國民年金A式計算如下

（月投保金額19,761元×保險年資30年×0.65%）+ 加計金額4,049元=約8千元 （加計金額：105年1月至108年12月為3,628元，109年1月至112年12月為3,772元，113年1月起為4,049元）

計算後，雖然加保職業工會勞保費比國民年金高，但退休後領的錢也比較多。陳先生決定趁現在年輕付得起保費，還是加入勞保吧！

只是過去繳了12年的國民年金保費，會因此浪費掉嗎？

不用擔心，一樣可以領國民年金，只是因為領了勞保年金之後，國民年金就只能用B式計算：

月投保金額19,761元×保險年資12年×1.3%，約3千元 65歲退休後，每個月勞保年金領21,000元，再加上國民年金3,000元，至少每個月24,000元生活費保底

再加上自行投資，想要優質富足的退休生活不難！

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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