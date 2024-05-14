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「繳稅季 找元大」多元支付任搭 好康優惠輕鬆享

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「繳稅季 找元大」多元支付任你搭，好康優惠輕鬆享(元大銀行/提供)
「繳稅季 找元大」多元支付任你搭，好康優惠輕鬆享(元大銀行/提供)

隨著繳稅季節的到來，怎麼繳省最多？怎麼繳最方便？成為近期民眾最關心的話題，為了幫助客戶更加便捷地處理繳稅事務，元大銀行推出「繳稅季懶人包」，將行動支付、信用貸款、信用卡與繳稅結合，期許為客戶帶來更多的便利與福利。

元大銀行表示，相比傳統的繳稅方式，使用「行動支付」繳稅便利性高，不僅無需排隊等候、隨時隨地都能夠完成支付，同時也具有更高的可追溯性，方便客戶查詢支付紀錄和管理帳戶。為了推廣行動支付在稅務場景的運用，元大銀行積極與行動支付業者合作舉辦繳稅優惠活動，只要使用元大銀行帳戶連結icash Pay繳稅就能享有滿滿回饋；如果是連結台灣Pay繳稅的客戶還有機會獲得韓國旅遊金、豪華家電及新光三越百貨禮券等大獎，每成功繳納1張稅單即享有一次抽獎機會，繳納筆數越多，中獎機會越高。

此外，面對房屋稅、綜合所得稅等各項稅務，為了減輕客戶的繳稅負擔並鼓勵線上繳稅，元大銀行針對有資金需求的客戶推出信用貸款專案─「龍頭元夢貸」，其三大特點為首期利率0.01%，有效降低還款負擔；其次是手續費最低0元起及最高額度500萬，不僅經濟實惠也富有足夠的彈性滿足不同資金需求。而房屋稅與綜所稅刷元大信用卡達新台幣1千元以上也享有3期分期0利率優惠，另綜所稅刷卡繳納優惠，更提供元大富貴無限卡、鑽金智富卡、證券聯名卡再享最高6期分期0利率；頂級客戶如鑽金智富卡及證券聯名卡之鑽石會員、翡翠會員最高享12期分期0利率優惠，無論是要繳納大額稅款或其他緊急支出，皆能讓你靈活運用資金免煩惱！

元大銀行致力打造更便捷、更安全、更具價值的金融服務，期盼客戶在消費、繳稅等各項交易場景，皆能根據自身的使用習慣及財務狀況選擇最適合的支付方式，同時也提醒客戶不要忘記趁著繳稅季將回饋領好領滿。

信用卡 元大 行動支付

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