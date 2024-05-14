高資產族關注報稅三大議題 《2024重要稅負指南》課徵全掌握

5月報稅季開跑，隨著台灣高資產族群人數成長，以及稅務新制上路，稅務議題諮詢熱度持續攀升；國泰世華近年陸續舉辦論壇，並訪談高資產客戶，發現其中又以「金融商品投資」、「海外不動產及境外資金匯回」、「捐贈扣除額」等三大議題最受關注。為此，國泰世華推出《2024重要稅負指南》協助客戶妥善進行資產配置與稅務規劃，即日起於官網可免費下載。國泰世華也提醒，高資產客戶進行投資理財或資產配置時，可善用免稅額度，並比較最低稅負稅率，依據這兩大要點來慎選金融工具，將可有效降低所得稅負擔。

在高資產客戶最關注的三大議題中，以「金融商品投資」方面而言，近幾年因美聯準會(Fed)升息，不少高資產客戶辦理高息美元定存，但每一申報戶僅有27萬元的儲蓄投資特別扣除額，且家戶綜合所得淨額超過498萬元就須依40%稅率課徵綜所稅。若是投資隸屬於海外市場的基金、ETF、海外債、結構型商品及投資型保險等商品，依所得基本稅額條例規定，自今(2024)年起每一申報戶免稅額將提高至750萬，且計算基本稅額的稅率為20%，整體而言稅務負擔將低於定存利息所得。

其次，不少高資產客戶在海外投資不動產，出售獲利後常見疑問包含「忘了當初海外不動產的取得成本該如何申報？」、以及「若海外已繳稅，是否需要再次於台灣進行申報？」對此，國泰世華表示，在無法舉證海外不動產的原始取得成本時，依規定可採售價的12%推計為海外財產交易所得。例如：出售美國洛杉磯不動產售價100萬美元，依12%推計海外財產交易所得為12萬美元，折合約為新台幣384萬元，小於個人基本所得額之免稅額750萬元。因此，若高資產客戶採推計課稅方式申報12萬美元的海外財產交易所得，則實際可自美國匯回約100萬美元的不動產出售價款。

「捐贈扣除額」議題更是許多高資產客戶詢問熱點，但視個人所得主要來源不同，在申報綜所稅列舉捐贈扣除額時，也會有相當大的差異。當高資產客戶的主要所得類型為「境內股利所得」且採「28%分開計稅」的情況下，或是客戶當年度的主要所得類型為「海外所得」的情況下，高資產客戶依規定計算的捐贈限額會大幅下降，進而影響捐贈對所得稅的節稅效果。此外，我國自去(2023)年開始實施「個人受控外國企業(CFC)」制度，並將在今(2024)年5月展開首次申報。

若高資產客戶為境外公司的股東，宜儘早委任我國註冊會計師辦理境外公司財務報告簽證。為滿足日益成長的稅務規劃需求，國泰世華銀行特別委託資誠聯合會計師事務所(PwC)家族企業永續辦公室，結合實務經驗與稅務法令，以簡單易懂的圖表編製而成《2024重要稅負指南》，內容包含金融投資商品、海外所得、房地合一稅課徵規定及綜合所得稅申報相關重點與提醒，以協助客戶在國際稅務環境變遷及全球反避稅浪潮下，及早因應可能產生的稅負成本與風險，妥善進行資產配置及財富傳承布局。即日起，《2024重要稅負指南》電子版可於國泰世華銀行官方網站免費下載。

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