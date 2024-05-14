房屋增貸利息 不能列扣

財政部高雄國稅局表示，購屋借款利息可在申報綜所稅時列舉扣除，不過若有轉貸或增額貸款情形，只能就原始購屋借款餘額部分所支付的利息列報扣除，至於後續增貸、轉貸等非原始購屋貸款的利息支出，則不得列報。

高雄國稅局解釋，依《所得稅法》規定，購屋借款利息扣除額是指納稅人、配偶及受扶養親屬因購買自用住宅，而向金融機構借款所付利息，每一申報戶每年扣除數額最高30萬元，且以一屋為限。

至於購買房屋後增貸款項，因並非用於購買自用住宅目的，故此增貸所產生的利息支出不適用購屋借款利息扣除額。

國稅局舉例，A君2018年間購買自用住宅，向甲銀行借款1,000萬元，因考量借款利息及實際需要，在2020年間轉向乙銀行借款1,300萬元，並用以償還甲銀行的未償還本金餘額900萬元，A君在申報綜所稅時，僅900萬元部分所支付利息，才是購買自用住宅所發生，符合購屋借款利息扣除額規定。

至於轉向乙銀行貸款時，所產生增額貸款400萬元的利息支出，就不能列報為購屋借款利息扣除額。

此外，若同時申報儲蓄投資特別扣除額及購屋借款利息扣除額，為避免重複扣除，須先將購屋借款利息扣除申報的儲蓄投資特別扣除金額，剩餘金額才能依規定列報購屋借款利息。

財政部也提醒，以「修繕貸款」或「消費性貸款」名義所貸款項，除能提示相關文件證明該等貸款確實是使用於購置自用住宅外，其餘不得列報扣除。

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