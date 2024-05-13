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2022年全國近247萬件住宅免繳房屋稅 專家：跨過兩大門檻就免稅

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據財政部2022年開徵的房屋稅資料，住家用房屋現值免稅案件將近247萬件，年增約5.9萬件。台灣房屋集團趨勢中心提供
據財政部2022年開徵的房屋稅資料，住家用房屋現值免稅案件將近247萬件，年增約5.9萬件。台灣房屋集團趨勢中心提供

5月要繳綜合所得稅與房屋稅，惟據財政部2022年開徵的房屋稅資料，住家用房屋現值免稅案件將近247萬件，年增約5.9萬件！其中最多免稅住家的縣市為新北市，約27.5萬件，高居全國各縣市之冠，且年增約1.3萬戶，成長數量亦為全國最多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，免稅房屋須同時具備兩大要件。首先是「房屋評定現值低於課稅標準」，中央母法以10萬元為基準，授權地方政府可隨房屋標準單價的增減做調整，因此各縣市的免稅現值門檻有些微差異。

其次張旭嵐指出，免稅房屋需是「房屋需為住家使用」，所以非住家的店面、商廠辦，即便房屋現值低於課稅門檻，仍無法免稅。

張旭嵐分析，近年房屋稅免稅案件逐年成長，主要因為房屋評定現值，會因建物折舊而降低，而國內房屋已邁入了「超高齡社會」，屋齡逾30年危老標準的房屋超過480萬戶，且仍持續增加，所以低於課稅門檻的房屋也就越來越多。

另外，她指出，近年部分縣市調高免稅標準，符合免稅標準的房屋數量也會增加。

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免稅 房屋稅

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