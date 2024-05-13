房市持續暴衝… 4月房地合一稅年增翻倍寫新高

房市交易持續升溫，根據財政部最新公告4月個人房地合一稅收達52.3億元，年增率高達129%，同時也是房地合一稅上路以來歷年4月的同期新高，顯示農曆年後房市交易持續增溫。

其中北台灣房市交易表現尤其暢旺，新北市已經連續兩個月超車台中市，成為繳稅王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前雙北以外地區房價漲得比較快，最近半年也輪到北部地區買氣增溫，因此統計房地合一稅收可以發現，北部地區的房地合一稅收年增率都明顯超過中南部地區。

統計顯示，4月全國個人房地合一稅收52.3億元，年增率高達129%，4月個人房地合一稅收王是新北市，房地合一個人稅收10.2億元，年增率125%，年增率最高的則是桃園市，4月個人房地合一稅收6.4億元，年增達到2倍。

台北市稅收6.3億元，年增率也達到194%。

稅收第二高的是台中市的9.2億元，年增127%，南台灣地區台南市稅收3.1億元，年增50%，高雄7.2億元稅收年增123%。