快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市持續暴衝… 4月房地合一稅年增翻倍寫新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

房市交易持續升溫，根據財政部最新公告4月個人房地合一稅收達52.3億元，年增率高達129%，同時也是房地合一稅上路以來歷年4月的同期新高，顯示農曆年後房市交易持續增溫。

其中北台灣房市交易表現尤其暢旺，新北市已經連續兩個月超車台中市，成為繳稅王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前雙北以外地區房價漲得比較快，最近半年也輪到北部地區買氣增溫，因此統計房地合一稅收可以發現，北部地區的房地合一稅收年增率都明顯超過中南部地區。

統計顯示，4月全國個人房地合一稅收52.3億元，年增率高達129%，4月個人房地合一稅收王是新北市，房地合一個人稅收10.2億元，年增率125%，年增率最高的則是桃園市，4月個人房地合一稅收6.4億元，年增達到2倍。

台北市稅收6.3億元，年增率也達到194%。

稅收第二高的是台中市的9.2億元，年增127%，南台灣地區台南市稅收3.1億元，年增50%，高雄7.2億元稅收年增123%。

曾敬德表示，房地合一稅收增加，一方面適用房地合一稅的物件數變多，一方面則是房價出現大幅上揚，一旦出售可能就有高額的房地合一稅，建議2016年後買進的屋主，應該做好節稅規劃，未來出售時才能夠聰明且合法節稅。

個人房地合一稅收統計。資料來源／信義房屋
個人房地合一稅收統計。資料來源／信義房屋

編輯推薦

房地合一稅 房市

延伸閱讀

五月天稅稅念！2024怎麼「稅」 18歲當家作主、4情境免繳稅

【專家之眼】有哪個笨蛋總統會修財劃法？

四金控產險 前四月轉盈

稅收挹注長照基金 大成長

相關新聞

姊弟共有土地 地價稅卻差4倍…弟每年繳3千姊要繳1萬5

新竹市一對姊弟父親日前過世，兩人繼承父親名下同一筆土地，各持分1/2，同時向稅務局申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，...

房市持續暴衝… 4月房地合一稅年增翻倍寫新高

房市交易持續升溫，根據財政部最新公告4月個人房地合一稅收達52.3億元，年增率高達129%，同時也是房地合一稅上路以來歷...

超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅

5月繳稅季讓納稅人荷包大失血，但根據財政部2022年開徵的房屋稅資料，約有247萬戶住宅不用繳房屋稅，年增約5.9萬件，...

稅收挹注長照基金 大成長

據財政部統計，今年前四月稅收挹注長照基金273億元，年增27.4％，各稅源當中又以房地合一稅增加最多、年增71％，今年累...

新聞中的法律／淨零轉型對消費者的影響

在政府2050淨零碳排政策目標宣示下，行政院公布的「台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」和立法院三讀通過的《氣候變遷因應...

未分配盈餘彌補虧損 須提請股東常會承認

財政部北區國稅局提醒，公司申報未分配盈餘加徵營所稅時，若要減除以往年度的彌補虧損，這筆彌補虧損應提請股東會同意或股東常會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。