聽新聞
test
0:00 / 0:00
房市持續暴衝… 4月房地合一稅年增翻倍寫新高
房市交易持續升溫，根據財政部最新公告4月個人房地合一稅收達52.3億元，年增率高達129%，同時也是房地合一稅上路以來歷年4月的同期新高，顯示農曆年後房市交易持續增溫。
其中北台灣房市交易表現尤其暢旺，新北市已經連續兩個月超車台中市，成為繳稅王。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前雙北以外地區房價漲得比較快，最近半年也輪到北部地區買氣增溫，因此統計房地合一稅收可以發現，北部地區的房地合一稅收年增率都明顯超過中南部地區。
統計顯示，4月全國個人房地合一稅收52.3億元，年增率高達129%，4月個人房地合一稅收王是新北市，房地合一個人稅收10.2億元，年增率125%，年增率最高的則是桃園市，4月個人房地合一稅收6.4億元，年增達到2倍。
台北市稅收6.3億元，年增率也達到194%。
稅收第二高的是台中市的9.2億元，年增127%，南台灣地區台南市稅收3.1億元，年增50%，高雄7.2億元稅收年增123%。
曾敬德表示，房地合一稅收增加，一方面適用房地合一稅的物件數變多，一方面則是房價出現大幅上揚，一旦出售可能就有高額的房地合一稅，建議2016年後買進的屋主，應該做好節稅規劃，未來出售時才能夠聰明且合法節稅。
編輯推薦
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 中科帶動房市、人口紅利？ 二林房地產稅收與人口成反比
▪ 遲了5個月！南投市青年住宅竣工 6月將抽籤「8折讓售」
▪ 住高速公路旁「吵到抓狂」？眾人加碼點名1嫌惡設施：絕對最煩躁
▪ 社會新鮮人存款200萬「想在雙北買捷運宅？」 網推1區：綽綽有餘
▪ 單身族多「1廳1房」將成主流？一票人點頭：應該快了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言