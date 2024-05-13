未分配盈餘彌補虧損 須提請股東常會承認

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局提醒，公司申報未分配盈餘加徵營所稅時，若要減除以往年度的彌補虧損，這筆彌補虧損應提請股東會同意或股東常會承認，並等到列帳時，才能列為未分配盈餘減除項目。

北區國稅局舉例，甲公司被國稅局查獲漏報110年度未分配盈餘60萬元、應加徵5%營所稅3萬元，遭補稅處罰。

甲公司向國稅局主張，109年度資產負債表上累積虧損還有100萬元，希望以前述已核定未分配盈餘60萬元彌補虧損，但國稅局審核甲公司股東會議事錄，並無彌補虧損決議，依規定無法列為未分配盈餘減除項目。

國稅局提醒，針對未分配盈餘課稅，依規定，營利事業彌補以往年度虧損及經會計師查核簽證的次一年度虧損，可列為計算未分配盈餘時的減項。

國稅局 營所稅 股東會

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