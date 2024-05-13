新聞中的法律／淨零轉型對消費者的影響

在政府2050淨零碳排政策目標宣示下，行政院公布的「台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」和立法院三讀通過的《氣候變遷因應法》中，皆特別納入「公正轉型」。從近來燃料價格上漲、台電調漲電價、營造成本提高等面向來看，在淨零轉型過程中對於消費者產生的衝擊，應該受到重視。

政府全力展開淨零轉型12項關鍵戰略，不僅期望達到有效減排與增匯，更因政策推動，勢必會對既有經濟結構與社會分配帶來衝擊，造成社會上某群體、某地區、某產業等相對不公平結果，為確保社會穩定轉型，透過公正轉型措施，打造具公正性與包容性的轉型機制就相當重要。

透過政策再介入的手段，希望在整體轉型大工程中，面對尚未確定的情勢能未雨綢繆，方方面面兼顧社會相對脆弱的族群。

對消費者而言，淨零轉型對民眾食衣住行育樂等諸多面向使用行為可能改變，更造成生活支出變化，可分為直接相關的包括能源、居住、食品以及運具電動化等四大類說明。

根據最新（2022年）主計總處家庭收支調查報告，這些活動占國人家庭消費支出中比率，以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料占24.6％最高（房地租及水費支出占22.6%，電費及燃料費占2.03%），食品占14.18%、運輸交通則占8.75%，共占消費支出的47.53%。

以能源使用為例，發電系統中化石燃料占比調降、低碳再生能源占比逐年提升，是台灣要減少溫室氣體排放的重中之重，長期來看，隨太陽能和風能技術生產成本下降，再生能源電力價格也將下降。從OECD證據也顯示，隨著再生能源在能源結構比率增加，將降低電力零售價格。

然而，在這轉型期間，鑑於近年全球天然氣等燃料價格飆漲，台電為反映國際燃料成本，自今年4月起調漲電價；此外，混凝土、鋼筋、水泥等可能因低碳轉型導致營造成本提高，若產生轉嫁，對消費者的影響就是購屋、租屋成本恐提高。

進一步來看，若從平均每家戶收支依可支配所得按五等分位分，從最低20%到最高20%，電費及燃料費占消費支出占比，分別是2.92%、2.37%、2.16%、1.94%及1.64%。顯見收入前20%者，雖然用電多、但收入也高，用電開銷僅占日常支出約1.64 %，但全國收入末20%者，用電支出占比卻是2.92％，足見在不同收入族群用電負荷的明顯差距，收入愈低用電負荷愈高，電價調漲的消費替代壓力也愈高；在房地租及水電、食品部分占比，也都呈現類似趨勢，收入愈高、消費占比愈高。

運具交通部分則呈現不同面貌，從低收入20% 到高收入20%，支出占比分別是6.2%、7.65%、8.59%、8.92%、9.83%，收入愈高、運具交通消費占比愈高，顯示政府獎勵提高電動車比重，富人不僅可積極配合，也可對環境永續有所貢獻。

（本文由商研院中部辦公室主任程麗弘口述，記者葉卉軒採訪整理）

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