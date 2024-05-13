稅收挹注長照基金 大成長
據財政部統計，今年前四月稅收挹注長照基金273億元，年增27.4％，各稅源當中又以房地合一稅增加最多、年增71％，今年累計已撥入長照基金134億元。《長期照顧服務法》於2017年6月實施後，依法成立長照基金，長照財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。
來自稅收的財源總計有四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後的餘額，今年全年預算數為781億元。
在稅收財源方面，今年前四月撥入長照基金稅收共273億元，與去年同期相比，則增加59億元、年增27.4％。
其中有134億元來自房地合一稅，為今年以來長照基金最主要的稅收財源；菸稅占比第二、挹注89億元；來自遺產稅有37億元，贈與稅則有13億元。
以各稅目來看，房地合一稅前四月入帳長照基金的稅收年增71％，主因去年受平均地權條例修法、中央連續升息影響，房市處於低點，再加上新青安貸款政策激發出房市剛性需求，稅收成長較明顯。
另外前四月撥入長照基金的菸稅，年增7.5％；遺產稅年增61％；贈與稅則因比較基期高、年減56.7％。
房地合一稅2016年上路後，扣除統籌分配稅款部分，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，由於房地合一稅收年年成長，並於2022年首度超過菸稅，成為長照基金最主要的稅收來源，今年可望挑戰連三年成為挹注長照基金的重要主力。
除長照基金，其餘撥入中央特種基金的稅收方面，撥入金融業特別準備金的金融業營業稅共120億元，年增21.6%；健康福利捐實徵淨額89億元、年增7.6％。
另外從2024年開始，房地合一稅收餘額至少應有10％撥入住宅基金。今年前四月房地合一稅挹注住宅基金約15億元、占全年預算數的30.7％。
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