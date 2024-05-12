報稅季慎防詐騙集團出沒！國稅局揭常見3話術
image source：示意圖／ChatGPT
文／吳宜臻
台灣詐騙事件層出不窮，手法也日新月異，根據刑事警察局最新統計，前5大「高財損」詐騙類型，仍以投資為最大宗，占比60.19%，接著依序為解除分期付款、假冒公務機關、網路購物、假冒親友詐欺，其中假冒公務機關約占6.5%。
現在正值5月報稅季，詐騙集團也將歪腦筋動到報稅上，偽裝成國稅局透過通訊軟體、電話、手機簡訊或電子郵件等多種方式進行詐騙。財政部中區國稅局分享，最常見的3大詐騙話術：
話術1／稅務數位化普查
要求民眾掃描QR-Code至特定Google表單登錄個人資料，以進行普查。
話術2／發送扣繳稅款異常通知
發送異常通知的假電子郵件，請民眾自行登入所附連結網址申請退稅。
話術3／匯入退稅款項
以電話通知退稅，誘騙民眾持金融卡到提款機輸入帳號。
為防止民眾受騙上當，國稅局特別提醒，官方不會以電話通知退稅、也不會要民眾提供信用卡安全碼，更不會用ATM轉帳退稅；若要退稅的話，僅會以直接轉帳或憑單退稅方式進行。為了保護自己的權益，國稅局表示若接到疑似國稅局名義或來路不明的郵件、簡訊或Line等，請勿輕易點開連結或回應任何資訊，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的事件發生，若有疑慮，建議撥打165反詐騙專線或聯繫當地國稅局進行確認，謹慎查證以保障自己的利益。
詐騙集團又出招！寵物投票、位址汙染是什麼？
《房產溫度計》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近半年（日期：2024/04/10~2024/05/09）統計調查，「詐騙新手法」近一週探索概念，出現了「退貨機制、入金機、寵物投票、AI科技詐騙、位址汙染」。近日LINE上又出現新的詐騙手法，有別於過往跟你借錢的手法，這次是盜用親友帳號後，希望你能幫家中或朋友家的寵物進行投票，誘使你進入釣魚網站，讓網友直呼「竟然還有這招」、「太恐怖了！竟然用這個來詐騙」；最近美國幣圈也出現新的詐騙方式，詐騙集團會以「位址汙染（address poisoning）」的手法，製造一個與接收者極其相似的錢包位址，讓交易商轉錯帳號。加密交易平台Trezor呼籲，在進行加密貨幣交易前，務必仔細核對每個地址，避免從交易記錄中直接複製地址，以防落入「位址汙染」的騙局當中。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月10日至2024年05月09日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『詐騙新手法』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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